Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 06/11/2024 - 17:28 • São Paulo

O Bahia deu um importante passo em busca do pentacampeonato consecutivo do Campeonato Baiano Feminino. Em final de rivais, o Esquadrão foi mais preciso no ataque e venceu o Vitória por 1 x 0 na partida de ida da decisão na tarde desta quarta-feira (6). Com gol marcado ainda no primeiro tempo, o tricolor não dominou todas as ações da partida, mas usou a vantagem ao seu favor para controlar o ritmo do jogo e segurar a vantagem.

O título será decidido no Estádio de Pituaçu, no próximo sábado (16) e o Bahia terá a vantagem do empate para ficar com a conquista. Do lado rubro-negro, a equipe comandada por Anderson dos Anjos busca reverter o placar negativo para conquistar seu tricampeonato estadual.

A partida colocou frente a frente dois times que estavam com 100% de aproveitamento no Baiano após dez jogos disputados entre a fase de grupos e as semifinais. O que mais chama a atenção são os números ofensivos dos dois times. Juntos, Bahia e Vitória marcaram mais de 200 gols na campanha até a decisão. O tricolor balançou as redes 114 vezes e o Leão anotou 94 gols.

Bahia x Vitória se enfrentaram no jogo de ida da final do Campeonato Baiano Feminino no Estádio Edgard Santos.

As equipes se acostumaram a aplicar goleadas expressivas, como o 20 x 0 do Bahia no Barcelona de Ilhéus na estreia e o 16 x 0 do Vitória na Juazeirense na oitava rodada. Agora, o duelo foi equilibrado e foi marcado por chances claras para os dois times.

Bahia preciso no ataque

A partida começou com domínio rubro-negro, que colocou uma bola no travessão com cinco minutos de partida após escanteio fechado cobrado por Bárbara. A atacante do Vitória ainda assustou a goleira Yanne ao acertar um chute forte no canto direito, mas a goleira tricolor evitou o gol e colocou para fora.

Pouco depois, o roteiro da partida mudou quando Ary abriu o placar com um belo gol. Aos 23 minutos, Ellen, artilheira do Campeonato Baiano com oito gols, arrancou pelo lado direito e cruzou alto para Ary arriscar de bate-pronto e estufar a rede do rival.

Daí em diante, o técnico Felipe Freitas posicionou a equipe para jogar nos contra-ataques cedidos pelo Vitória. Ellen ainda desperdiçou mais uma chance no primeiro tempo, mas o intervalo virou com o placar simples.

Ary comemora gol pelo Bahia na final do Campeonato Baiano Feminino. (Foto: Rafael Rodrigues / E.C Bahia)

A segunda etapa seguiu no mesmo ritmo, mas o tricolor teve as melhores chances de marcar, principalmente na reta final da partida. Raissa entrou no segundo tempo e saiu cara a cara com a goleira Ingrid, mas chutou em cima da adversária. Ary também quase marcou seu segundo gol no último lance do jogo e viu o chute rasteiro sair pela linha de fundo.

Pelo desempenho mostrado na ida, as equipes tendem a fazer mais um jogo equilibrado no próximo sábado e com o placar magro. Após o fim do Baiano, as duas equipes ainda disputam competições nacionais neste ano. O Bahia foi campeão da Série A2 na última temporada e retorna à elite do futebol feminino no país, enquanto o Vitória subiu da A3 para jogar a A2 em 2025.

VITÓRIA 0 X 1 BAHIA

JOGO DE IDA FINAL CAMPEONATO BAIANO FEMININO

📆 Data e horário: quarta-feira, 06 de novembro, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Reitor Edgard Santos, Simões Filho

⚽ Gols: Ary, 23'/1ºT

🟨 Cartões amarelos: Tai (VIT); Trayci, Aila, Ariely (BAH)

🟨 Árbitro: Iara Janaina Rubinatti do Nascimento (BA)

🚩 Assistentes: Isadora Brizolara Damasceno Moreira e Rafael Maciel Coelho (BA)

ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Anderson dos Anjos)

Ingrid; Ari (Buga), Glória, Pipoca e Dymenor; Luana, Thay e Milena Bispo (Iana); Maranhão (Talita Moju), Geisi (Paulinha) e Bárbara.

BAHIA (Técnico: Felipe Freitas)

Yanne; Dan (Ariely), Aila, Tchula, Mila Santos (Raissa); Jaqueline, Treyci e Angela (Kaiuska); Luana, Ary e Ellen (Kamile) (Liriel).