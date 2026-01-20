Bahia está escalado com time principal para pegar o Barcelona, pelo Baianão
Time de Rogério Ceni se prepara de olho no Ba-Vi e busca quarta vitória no estadual
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia está escalado para enfrentar o Barcelona de Ilhéus logo mais a partir das 19h15 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de abertura da quarta rodada do Campeonato Baiano. Já de olho nos próximos desafios da temporada, Rogério Ceni escalou o que tem de melhor neste confronto que vale a liderança do estadual.
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Essa, inclusive, é a primeira vez que o Bahia joga com o time principal em 2026. Nas três primeiras rodadas do Baianão, foi utilizado um time alternativo, repleto de garotos e com algumas peças já conhecidas pela torcida, como Rezende, Erick, Michel Araújo e Rodrigo Nestor.
A grande novidade na lista de relacionados, além dos atletas carimbados no time titular de Rogério Ceni, é a presença do atacante Cristian Olivera, reforço do Bahia para esta temporada.
Vale lembrar que o Bahia começou a jogar o campeonato estadual com um time alternativo devido ao calendário apertado em 2026. O Brasileirão, por exemplo, começa para o Tricolor a partir das 20h do dia 28 de janeiro, uma quarta-feira, contra o Corinthians, na Vila Belmiro.
➡️Jean Lucas chega a marca histórica em Bahia x Barcelona e mira Copa
Escalação de Bahia e Barcelona do Ilhéus pelo Baianão
A escalação do Bahia contra o Barcelona é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Willian José.
Já a Onça Pintada vai a campo com: Pedro; Gel, Vital, Bremer e Maykon; Guimarães, Rhuan e Gianlucas; Hadrian, Wesley e Neto.
BAHIA x BARCELONA DE ILHÉUS
4ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 19h15 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Barcelona de Ilhéus: TVE;
🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos;
🚩 Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Patrícia dos Reis do Nascimento;
4️⃣ Quarto árbitro: Marcelo Jesus dos Santos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias