Bahia e Athletico-PR empatam, e placar final frustra plano das duas equipes

De um lado, o Bahia pressionado para colocar fim na sequência negativa que o afasta da zona de classificação para Libertadores. Do outro, o Athletico-PR em busca de uma reabilitação na reta final de Brasileirão para minar as chances de rebaixamento no ano do seu centenário. Após o apito final, um resultado que serve pouco para as duas equipes. 1 x 1 no placar, com gols anotados por Nikão, do lado vistante, e Biel, que empatou para o Tricolor nos últimos minutos de partida.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians vence o Vasco e mantém sequência de vitórias no Brasileirão

O Esquadrão viu o Corinthians encostar na briga pela competição continental após vencer o Vasco e a vaga na pré-Libertadores será definida ainda mais no detalhe. A equipe comandada por Rogério Ceni chegou a 47 pontos, assim como o Timão. O Cruzeiro, time fecha o G7, tem a mesma pontuação, mas ainda joga na rodada. O resultado aumenta o jejum da equipe sem vencer: sete jogos em sequência, sendo cinco derrotas e dois empates.

Do lado do rubro-negro paranaense, havia a expectativa de voltar a vencer fora de casa após quatro meses e completar três jogos seguidos sem sofrer gol. Mas a equipe de Lucho González viu a vitória escapar nos últimos minutos de jogo e o Furacão termina a rodada com 41 pontos na 13ª posição.

continua após a publicidade

Bahia e Athletico-PR duelaram na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O Athletico ainda precisa olhar com cuidado para a briga contra o rebaixamento, por mais que tenha saído de sua pior fase na competição. A equipe ainda aguarda os resultados finais de adversários diretos na briga contra o Z4 para saber a real distância para a zona. Fluminense e Criciúma, 16º e 17º colocados, respectivamente, se enfrentam na terça-feira (26), às 19h. O tricolor carioca tem 38 pontos e o time catarinense tem 37.

➡️ Internacional goleia RB Bragantino e aumenta invencibilidade no Brasileiro

O placar do jogo foi construído em um cenário de jogo amplamente dominado pelo Bahia. Com mais posse de bola, o time mandante comandou as principais ações ofensivas nos dois tempo, mas pecou muito nas finalizações e viu suas melhores chances pararem no goleiro Micael ou saindo pela linha de fundo. O clima ficou tenso ainda durante o jogo quando parte da torcida do Bahia passou a vaiar insistentemente o treinador Rogério Ceni e atletas em campo, como o meia Jean Lucas.

continua após a publicidade

Para o Athletico, o técnico Lucho González conseguiu armar sua equipe para suportar a pressão em parte do confronto e, no ataque, abriu mão da posse para explorar contra-ataques e usar da velocidade dos homens de frente. Foi assim que o Furacão achou a brecha para marcar seu gol. Cuello recebeu lançamento pelo lado esquerdo do ataque, ganhou o mano a mano contra o lateral Gilberto, levou a bola para a linha de fundo e cruzou para trás em direção à Nikão. Livre na área, o camisa 11 teve tempo de ajeitar o corpo e bater sozinho para estufar as redes na Fonte Nova.

Jean Lucas perdeu chances na partida e foi vaiado pela torcida do Bahia. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

➡️ Vasco demite o técnico Rafael Paiva

O Bahia seguiu empilhando chances perdidas desde o começo da partida. Jean Lucas finalizou para fora na primeira etapa e, no segundo tempo, desperdiçou mais uma ao invadir a área e chutar rasteiro para fora. Cauly também teve sua chance, mas chutou fraco nas mãos do goleiro adversário. Antes de marcar nos acréscimos, a melhor chance do jogo saiu dos pés do uruguaio Lucho Rodríguez, que aproveitou uma bola desviada que sobrou em seu pé, cara a cara com Micael, mas o camisa 17 bateu em cima do goleiro.

O gol saiu de forma parecida: um xhute torto em direção à área do Athletico e um jogador do Bahia aproveitou o lance. Dessa vez, Biel deu um carrinho e desviou o chute de Everaldo para o fundo das redes. Em meio à indignação nas arquibancadas, os torcedores tricolores comemoraram bastante o gol, mas voltaram a vaiar a equipe em massa após o fim da partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Bahia viaja para enfrentar o Cuiabá. O Dourado está praticamente rebaixado e pode amargar seu primeiro rebaixado neste confronto contra os baianos. Mesmo com a derrota, o Esquadrão mantém chances de classificação à Libertadores, mas ganha a forte concorrência de times como o Corinthians e Atlético-MG.

Já o próximo compromisso do rubro-negro será contra o Fluminense em casa. O tricolor carioca é mais um que briga contra o rebaixamento e será um confronto direto na briga contra a zona do rebaixamento.