Everaldo comemora seu gol durante partida contra o Atletico-MG (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 21:04 • Rio de Janeiro

O Bahia recebeu o Atlético-MG na Arena Fonte Nova, teve o domínio da partida e venceu por 3 a 0, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gols foram marcados por Everaldo, Thaciano e Luciano Rodríguez.

➡️Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Primeiro Tempo

Logo nos primeiros minutos, o Atlético teve uma grande chance de abrir o placar após uma saída desastrosa do goleiro Marcos Felipe. No entanto, o atacante Brahian não aproveitou, finalizando mal, o que permitiu à defesa se recompor e afastar o perigo. A partir desse lance, o Bahia assumiu o controle das ações no primeiro tempo. A equipe baiana criou boas oportunidades com Thaciano e Everton Ribeiro, mas, apesar da pressão, não conseguiu transformar as chances em gol.

Segundo tempo

No início do segundo tempo, Everaldo teve uma boa chance de marcar após um lançamento de Caio Alexandre, mas não conseguiu finalizar como desejava. Poucos minutos depois, Thaciano encontrou Everaldo novamente dentro da área, e desta vez o atacante foi certeiro, batendo rasteiro para abrir o placar para o Bahia. Aos 12 minutos, Everton Ribeiro ampliou a vantagem com um belo chute de fora da área, acertando o canto do goleiro Éverson.

O Atlético tentou reagir com Hulk, que quase diminuiu em uma cobrança de falta, mas o goleiro Marcos Felipe fez uma defesa importante para manter a vantagem. Nos acréscimos, Lucho Rodríguez fechou a goleada com um chute preciso de fora da área, em um lance que lembrou o gol marcado por Everton Ribeiro, consolidando a vitória do Bahia.

E agora?

O Galo encara o Fluminense, na próxima quarta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília)

Já o Bahia enfrenta o Fortaleza fora de casa no próximo sábado (21), às 21h (horário de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 0 ATLÉTICO-MG

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Arena Fonte Nova;

🟨 Árbitro: Rodrigo Rafael Klein (RS);

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP);

⚽51' Everaldo Everton, 58' Ribeiro, 92' Luciano Rodríguez (BAH)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ ESCALAÇÕES:

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas (Iago), Everton Ribeiro e Cauly (Luciano Rodríguez); Thaciano (Ademir) e Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano (Saravia), Bruno Fuchs, Lyanco e Rubens (Alan Kardec); Gustavo Battaglia, Fausto Vera, Igor Gomes (Bernard); Palacios (Scarpa), Cadu (Deyverson) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.