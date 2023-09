Contratação ligada há muito tempo ao Bahia, o nome do atacante Luciano Juba foi, enfim, anunciado em caráter oficial pelo Esquadrão na manhã desta sexta-feira (1). O acordo entre as partes tem validade até dezembro de 2027.



- Luciano Juba é um atleta jovem, com excelente potencial e números bem expressivos. Um jogador capaz de atuar em mais de uma função e vive uma grande temporada. Tenho certeza que nos ajudará durante o segundo turno do Brasileirão - afirmou o Diretor Executivo de Futebol, Carlos Santoro.



O jogador de 24 anos de idade chega sem custos ao Tricolor já que, recentemente, seu vínculo junto ao Sport se encerrou e não houve acordo para renovação por conta de ofertas consideradas abaixo do que o atleta gostaria em valorização.



A situação, aliás, se tornou um verdadeiro ponto de discussão e até mesmo de revolta em relação ao apreço existente anteriormente por parte de torcedores do clube pernambucano para com Juba. Em muito, também, pelo fato do atleta ser cria das categorias de base (iniciou sua trajetória como lateral-esquerdo antes de ser colocado como atacante) e rumar para um dos históricos rivais do Sport.



Apesar do clima mais 'pesado', Luciano Juba teve seus melhores números na carreira nos oito meses deste ano. Foram 53 compromissos entre Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B onde ele fez 20 gols e deu 18 assistências.