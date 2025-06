Everton (ING), Valencia (ESP), Bournemouth (ING) e muitos outros times da elite do futebol europeu fizeram menos de 44 jogos durante toda a temporada. Esses exemplos foram para ilustrar a façanha do Bahia, que já disputou 44 partidas em 2025, e o ano está só na metade. O Tricolor é disparado o time das quatro divisões do futebol brasileiro que mais entrou em campo.

Veja abaixo os clubes das quatro divisões brasileiras com mais jogos em 2025:

Série A: Bahia - 44 jogos;

Série B: Vila Nova - 36 jogos;

Série C: CSA - 33 jogos;

Série D: Rio Branco (ES) - 35 jogos;

Nem os times do Mundial de Clubes vão conseguir quebrar essa marca do Bahia. O que pode chegar mais perto é o Fluminense, que, caso alcance a final, acabaria a competição com 43 partidas no ano. Na Série A, os times que, por enquanto, chegam mais perto dessa marca são Vitória e Corinthians, ambos com 40 jogos.

Rogério Ceni, treinador do Bahia (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O cenário é mais assustador ainda se pensar lá na frente, ao projetar o fim de temporada do Bahia. A equipe comandada por Rogério Ceni vai fazer, no mínimo, 75 jogos, e pode chegar a incríveis 91 partidas caso seja finalista de todas as copas.

— Folga vai ser muito importante, parte mental. O Bahia fez 44 jogos, esse time 40. São merecedores desse descanso mental, físico para daqui a duas semanas voltarmos a trabalhar e aí começar a se recondicionar para enfrentar essa segunda parte que a gente espera que no bom sentido também seja uma maratona — disse Ceni após a vitória contra o Bragantino.

Os jogos do Bahia em 2025

Dos times acima citados (Vila Nova, CSA e Rio Branco), todos têm em comum a disputa de um campeonato reginal, como a Copa Verde, a Copa Alagoas e a Copa Espírito Santo. O Bahia também tem a copa para chamar de sua: a Copa do Nordeste. O Tricolor está nas quartas de final da competição regional, que atrasou o calendário justamente por conta dos compromissos do time baiano em outra competição: a Libertadores, mais especificamente, a Pré-Libertadores.

Começar a competição continental desde as fases prévias contribuiu para o time somar a alta quantidade de jogos que tem até hoje. Tudo isso sem falar do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Baiano. No estadual, inclusive, o Bahia poupou o time principal nas três primeiras rodadas e usou o sub-20 enquanto estava em pré-temporada em Girona, na Espanha. Além desses três jogos, Ceni também lançou mão dos garotos na partida contra o Confiança, pela quinta rodada do Nordestão, justamente para "criar" uma semana livre para o restante dos atletas.

Bahia eliminou o The Strongest na Fase 2 da pré-Libertadores. (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Todos os jogos do Bahia em 2025:

Campeonato Baiano: 13 jogos (campeão);

Libertadores: 10 jogos (caiu na fase de grupos);

Copa do Nordeste: sete jogos (está nas quartas);

Copa do Brasil: dois jogos (está nas oitavas);

Campeonato Brasileiro: 12 jogos.

O Bahia, inclusive, vai voltar das férias antes da maior parte dos times da elite do futebol brasileiro, já que às 21h30 do dia 9 de julho (horário de Brasília) tem compromisso marcado contra o Fortaleza, pelas quartas da Copa do Nordeste. Enquanto isso, Rio Branco, Vila Nova e CSA seguem seus calendários sem serem afetados pelo Mundial de Clubes, mas ainda assim sem alcançar o alto número de jogos da equipe baiana.

