Neste ano, Marcos Felipe foi um dos responsáveis pela conquista do Campeonato Baiano e participou de 20 das 21 partidas do Brasileirão. Com a confiança da comissão técnica e dos dirigentes, o atleta seguirá recebendo minutos de jogo após poucas oportunidades no Fluminense desde que subiu para o time profissional, em 2017.