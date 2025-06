O Bahia começou mais uma edição do Campeonato Brasileiro de forma promissora. A três pontos do líder Flamengo, o Tricolor é o quinto colocado e deve brigar pelo G-6 até o final do torneio. Mas serve de alerta ao time a campanha do ano passado, quando fechou a 12ª rodada na vice-liderança e quase ficou fora do G-8 ao término da 38ª rodada.

Assim como no ano passado, o Bahia enfrentou grandes desafios nas primeiras 12 rodadas da atual temporada, como Bragantino, Flamego e o clássico contra o Vitória, mas, em 2024, a campanha foi melhor e rendeu ao Tricolor a segunda posição, com os mesmos 24 pontos do líder Flamengo, enquanto neste ano o clube somou três pontos a menos e é o quinto colocado.

Diferença das campanhas do Bahia no Brasileirão:

2024: 2º lugar com 24 pontos - 7v, 3e, 2d (saldo de +7);

2025: 5º lugar com 21 pontos - 6v, 3e, 3d (saldo de +3).

O que esperar do Bahia no restante do ano?

Rogério Ceni ao lado do auxiliar Charles em jogo do Brasileirão (Foto: Marcos Junior/AGIF)

Mesmo com o início avassalador em 2024, o Bahia caiu de rendimento na reta final, chegou a perder quatro jogos seguidos e quase ficou sem a vaga no G-8. Para este ano, o futuro do Tricolor pode ser considerado mais promissor, já que o elenco está mais robusto, maduro e entrosado.

No entanto, o calendário pode ser um grande vilão para o Bahia. Enquanto no ano passado só restou a Copa do Brasil para ser disputada simultâneamente com o Brasileirão após a 12ª rodada, nesta temporada o time tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Sul-Americana, o que vai tornar a jornada muito mais desgastante. Em 2024, por exemplo, o Bahia fez 69 jogos, já em 2025 os comandados de Rogério Ceni vão entrar o campo pelo menos 75 vezes.

O Bahia, inclusive, vai voltar de férias mais cedo para compromisso válido pelas quartas da Copa do Nordeste. O próximo desafio do Tricolor está marcado para as 21h30 do dia 9 de julho (horário de Brasília), uma quarta-feira, contra o outro tricolor Fortaleza.

