Manchester vai ganhar o tempero baiano por um dia. Neste sábado (2), o City encara o Fulham, em duelo válido pela 4ª rodada da Premier League, às 11h (de Brasília). Antes de a bola rolar, o clube inglês fará uma homenagem ao Bahia, último clube integrado ao conglomerado de equipes integradas ao City Group.



A principal atração do chamado 'O dia da Bahia' é Carlinhos Brown, vencedor de dois Grammys Latinos, que se apresentará em um trio elétrico no Etihad Stadium, casa do City. Além do artista que é declarado torcedor do Esquadrão, outros elementos da cultura baiana estarão presentes como performance de capoeira e outras exibições musicais, como os timbaleiros.



>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



- A realização de um evento do Bahia em uma abertura de um jogo do Manchester City, na Premier League, é muito importante, pois marca e celebra a chegada do Bahia a essa família, ao maior grupo multiclubes do mundo. E também mostra a importância do clube para o grupo, o respeito que tem ao Bahia e à Bahia, pois será um momento de celebração da nossa cultura, da nossa raiz, da nossa origem e de onde viemos. Ficamos felizes com essa valorização por parte do City Football Group e do Esportes da Sorte, parceiro que acredita muito no Esporte Clube Bahia e tem sido fundamental para diversas realizações, como essa que vamos vivenciar no próximo sábado. Temos certeza que é apenas o primeiro evento de muitos outros que irão ocorrer, pois esse casamento que acaba de começar será muito frutífero - pontua Vitor Ferraz, vice-presidente do Bahia.



Maior patrocinador master da história do Tricolor, a casa de apostas Esportes da Sorte tem participação direta na realização do evento. A empresa decora o trio elétrico de Carlinhos Brown com um painel em LED, contendo a exibição de sua marca, além de distribuir mil bonés aos torcedores presentes no local. Criando, assim, uma combinação com o que será ofertado pelo artista ainda levará as famosas fitinhas do Senhor do Bonfim para dar aos fãs.



Os mascotes de Bahia e Manchester City também estarão presentes para interagir com a garotada. A Dama e O Maestro, nomes do pagode baiano, são outros destaques escalados para 'O dia da Bahia' em Manchester.