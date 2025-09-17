Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia se reapresenta na manhã desta quarta-feira e inicia preparação para enfrentar o Ceará, às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda do Bahia

Os atletas retomam as atividades a partir das 10h30 desta quarta no CT Evaristo de Macedo e seguem nesse itinerário até sexta-feira, dia da viagem para Fortaleza.

+ Bahia supera o Atlético-MG e avança às quartas da Copa do Brasil Feminina

Sub-20

Os Pivetes de Aço, por sua vez, entram em campo às 15h desta quarta (horário de Brasília) para decidir o título da Copa do Nordeste Sub-20. Depois de vencerem o primeiro jogo da final contra o Ceará por 2 a 1, no estádio Presidente Vargas, o Tricolor tem a vantagem do empate na Arena Fonte Nova para conquistar o bicampeonato.

Vale destacar que os torcedores podem resgatar os ingressos online, gratuitamente, mas a quantidade é limitada.

Time feminino

A Mulheres de Aço se classificaram para as quartas de final da Copa do Brasil ao bater o Atlético-MG por 1 a 0 na noite da última terça-feira, em Alagoinhas, e não têm atividades previstas para esta quarta.

Wendy comemora gol do Bahia contra o Atlético-MG (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Próximos jogos do Bahia

Ceará x Bahia (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;

Vasco x Bahia (19h30 do dia 24/09) - 16ª rodada do Brasileirão;

Bahia x Palmeiras (16h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão;

Botafogo x Bahia (21h30 do dia 01/10) - 26ª rodada do Brasileirão;

Bahia x Flamengo (18h30 do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão.

