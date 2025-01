Avaí anuncia uniforme pré-jogo feito com materiais ecológicos

Com design inédito, o Avaí anunciou seu uniforme pré-jogo para a temporada de 2025. Produzido com tecidos de garrafas PET recicladas, e com etiqueta de semente de margarida, o modelo é mais um da parceria com a Volt Sport, fornecedora de materiais esportivos do clube, e faz parte da nova linha ‘Desaquece’, sobre as mudanças climáticas no mundo.

Com alusão à preocupação sobre a poluição dos mares, a camisa é branca, com detalhes em azul nos ombros, com uma arte de uma onda. A malha do manto não conta com tingimentos extras, usando apenas a cor do fio, o que minimiza o uso de água e geração de resíduos tóxicos. O uniforme está disponível na loja online do clube e nas lojas físicas por R$ 219,99.

- É importante para o Avaí estar sempre atento a questões essenciais como essa, ainda mais sendo o time da ilha, cercado por mar e suas mais de 40 praias. E nada melhor que aliar isso a um produto de qualidade e com um parceiro importante como a Volt - comenta Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.

O Avaí anunciou sua parceria com a empresa em abril de 2024. Durante esse período, o clube e a fornecedora de material esportivo catarinense lançaram as tradicionais camisas de jogo, mas também contaram com modelos em homenagem ao aniversário de 101 anos do Avaí, e ao Dia Mundial do Autismo.

Nos últimos quatro anos, período em que a Volt opera no mercado, lançamentos inovadores passaram a ser marca da empresa. Além dos uniformes tradicionais para os clubes, a empresa já apresentou camisas para ajudar no combate a discriminação racial, para pedir o fim da violência nos estádios de futebol, modelos comemorativos para as festas de fim de ano, entre outros.

