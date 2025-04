Avaí abre portas possíveis investidores da SAF

Depois de reunião com o Conselho Deliberativo, o Avaí decidiu abrir portas para propostas de grupos interessados em investir no futebol do clube. Ainda que a eventual mudança para Sociedade Anônima do Futebol (SAF) dependa de discussões internas e com a torcida, o Leão voltou a considerar a possibilidade, presente em 99 times ao redor do Brasil.

A decisão foi motivada pela necessidade de equilibrar o clube financeiramente. Além de manter e reforçar o elenco visando o acesso à Série A, o Avaí também pretende investir em infraestrutura e quitar dívidas relacionadas à Recuperação Judicial e à Transação Tributária, fundamentais para a sustentabilidade a médio e longo prazo.

“Considero natural sermos procurados por investidores. Além da maior torcida do estado, nosso principal patrimônio, o Avaí tem credibilidade construída a partir de um processo de reorganização interna que deixou o clube muito mais forte. Desde a mudança da legislação, quase uma centena de SAFs surgiram no País e certamente quem olha para Santa Catarina pensa em ser parceiro do Avaí”, comenta Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.

A busca por mais recursos não é novidade no clube. Em 2024, foi criada pelo Conselho Deliberativo uma Comissão Provisória de Estudos sobre a Lei de SAF. Após meses de discussão, o relatório do grupo indicou que não havia uma solução única para o problema de geração de caixa e que era necessário buscar alternativas para o Avaí. A Diretoria Executiva agora aguarda propostas que possam ser encaminhadas para o conselho.

Tendência no futebol brasileiro, as SAFs já acumulam 99 clubes ao redor do Brasil. Somente na Série B, nove das 20 equipes fazem parte do modelo - um aumento de 25% em relação à edição passada. O América-MG, adversário da equipe neste sábado (26), já adotou o sistema clube-empresa.

