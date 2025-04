Narrador chama torcida do Internacional de “macaco”; torcedor do Nacional-URU é preso

Um torcedor do Nacional-URU foi preso em flagrante por injúria racial, no Beira-Rio, durante o empate em 3 a 3 com o Internacional, pela fase de grupos da Libertadores. Já um jornalista de um canal segmentado chamou torcedores de "macacos" na transmissão.

No primeiro caso, o torcedor do Nacional-URU imitou um macaco nas arquibancadas do estádio em direção à torcida do Internacional. Ele tem 29 anos, é morador de Trinidad, cidade a 190 quilômetros de Montevidéu, e possui antecedentes pelo crime de receptação. O nome dele não foi divulgado.

No depoimento, feito na 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, o uruguaio ficou em silêncio e agora aguarda audiência de custódia. Ele pode ser preso preventivamente no Rio Grande do Sul ou responder o processo em liberdade no Uruguai.

Narrador chama torcedores do Internacional de "macaco"

Javier Moreira, jornalista uruguaio, chamou torcedores do Internacional de "macaco" após o terceiro gol colorado, depois de estar perdendo por 3 a 0. Ele faz parte da equipe do canal Pasión Tricolor, segmentado para a torcida do Nacional-URU.

Logo após o gol de Fernando, de cabeça, o narrador discutiu com torcedores do Inter que estavam no setor à frente da cabine de transmissão. Na sequência, ele fez um insulto racial à torcida.

- Gritou o gol na nossa cara e depois se cagou, depois se cagou. Assim são esses macacos - relatou Moreira na jornada esportiva.

Internacional lidera o grupo da Libertadores

Apesar do empate em casa, o Internacional lidera o Grupo F com cinco pontos. O Bahia é o segundo colocado, com quatro, e pode assumir a liderança na quinta-feira (24), quando recebe o Atlético Nacional-COL, na Fonte Nova, pela terceira rodada. Os colombianos ocupam a terceira posição, com três pontos, enquanto o Nacional-URU é o lanterna, com um ponto.