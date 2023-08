Douglas Bacelar viveu uma noite especial na segunda-feira (1). O zagueiro ficou perto de reforçar o Avaí em 2022, mas descobriu uma miocardite durante os exames. Após se recuperar, ele firmou vínculo com o Leão da Ilha em julho e marcou seu primeiro gol pelo clube no empate por 2 a 2 com o Mirassol, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão.