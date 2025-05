Goiás vence o Avaí e assume liderança da Série B

O Goiás venceu o Avaí por 2 a 1 nesta segunda-feira (5), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. JP abriu o placar para os visitantes, mas Pedrinho e Lucas Lovat viraram o jogo para os donos da casa. Com o resultado, o Esmeraldino chega aos 13 pontos e assume a liderança, enquanto o Leão segue com 11 pontos, na terceira colocação.

Goiás x Avaí: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi frenético na Serrinha. O Avaí foi quem saiu na frente, com JP aproveitando sobra de cruzamento de Alef Manga para marcar aos 20 minutos. Contudo, a reação do Goiás levou apenas três minutos: em jogada ensaiada no escanteio, Rafael Gava levantou e Pedrinho chegou batendo para empatar a partida.

O Esmeraldino foi para cima em busca da virada, que não demorou muito. Aos 29', Igor Bohn fez grande defesa para evitar gol de Anselmo Ramon e mandou a bola para escanteio. Na cobrança, o goleiro do Leão afastou o cruzamento de Gava de soco, mas Lucas Lovat acertou belo chute na sobra para fazer o segundo dos mandantes.

Logo após o intervalo, a situação do Avaí ficou ainda mais difícil. No primeiro minuto da segunda-etapa, o lateral-esquerdo Mário Sérgio fez falta forte em Wellinton e recebeu o segundo cartão amarelo e, por consequência, o vermelho.

Com a vantagem numérica, o Goiás aproveitou para transformar um jogo até então equilibrado em um ataque contra defesa. Aos 17', Arthur Caíke desviou de cabeça e parou em grande defesa de Igor Bohn, e Anthony perdeu a oportunidade no rebote. Logo na sequência, o Leão ainda respondeu com JP, mas foi a vez de Tadeu mostrar serviço.

Apesar dos 73% de posse de bola e das 18 finalizações no segundo tempo, o Goiás não conseguiu ampliar o placar na Serrinha. Mesmo assim, vitória garantida para assumir a ponta da Série B.

O que vem por aí?

O Goiás volta a campo no próximo sábado (10) e recebe o Coritiba, às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Série B. No mesmo dia, o Avaí enfrenta o Atlético-GO na Ressacada, às 16h, também pela Segundona.

