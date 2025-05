Goiás x Avaí: onde assistir, horários e prováveis escalações

Ficha do jogo GOI AVA Sexta rodada Brasileiro Série B Data e Hora Segunda-feira (5), às 19h Local Estádio da Serrinha, Goiânia (GO) Árbitro Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE) Assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Rodrigo Guimarães Pereira (SE) Var Márcio Henrique de Gois (SP) Onde assistir

Goiás e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 19h (de Brasília), no estádio da Serrinha, em duelo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo streaming Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em grande fase, o Avaí chega embalado com três vitórias e dois empates nas cinco primeiras rodadas da competição. Invicto, o time catarinense lidera a Série B com 11 pontos, mesma pontuação do Cuiabá, mas leva vantagem no saldo de gols: 6 contra 3.

O Goiás também faz um bom início de campanha. A equipe goiana soma 10 pontos, com três vitórias, um empate e uma derrota, ocupando atualmente a 5ª posição. Um triunfo nesta rodada, diante da torcida, pode colocar o Esmeraldino na liderança do campeonato, dependendo de outros resultados.

continua após a publicidade

O técnico Vagner Mancini deve manter a formação que derrotou o Botafogo-SP por 1 a 0 na rodada passada. A provável escalação do Goiás é: Tadeu; Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Marcão, Juninho, Welliton, Rafael Gava e Pedro Junqueira; Anselmo Ramon.

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

Pelo lado do Avaí, o técnico Jair Ventura também não deve fazer alterações em relação à equipe que goleou o América-MG por 3 a 0. A provável formação do Leão é:

Bohn; Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Pedro Boeira, Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel e Mateus Quaresma; Alef Manga e Cléber.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

GOIÁS X AVAÍ

6ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 5/05/2025 - 19h

📍 Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

🟨 Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Rodrigo Guimarães Pereira (SE)

🏁VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

GOIÁS (Técnico: Vágner Mancini)

Tadeu; Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Marcão, Juninho, Welliton, Rafael Gava e Pedro Junqueira; Anselmo Ramon.

AVAÍ (Técnico: Jair Ventura)

Bohn; Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Pedro Boeira, Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel e Mateus Quaresma; Alef Manga e Cléber.