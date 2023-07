Mesmo com a vitória do Athletico-PR por 2 a 0, fora de casa, contra o Vasco, no último domingo (23), o técnico Wesley Carvalho recebeu questionamentos sobre a decisão de começar o jogo em São Januário com Arturo Vidal entre os titulares.



Substituído aos 21 minutos do segundo tempo para dar lugar a Vitor Bueno, a saída do jogador chileno, assim como ter optado pelo mesmo começar jogando, foi explicada em contexto onde o treinador enxerga ter mais do que 11 nomes em seu plantel considerados como titular.



Além disso, Wesley Carvalho elencou algumas equipes importantes no currículo de Vidal para justificar o fato de que não vê a necessidade do atleta de 36 anos de idade passar por um largo processo de adaptação antes de iniciar uma partida no Athletico.