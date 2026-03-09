Recuperado de lesão, Julimar dá volta por cima no Athletico e celebra 100 jogos pelo clube

Recuperado de uma grave lesão no joelho, Julimar dá a volta por cima na carreira e é um dos destaques do Athletico-PR no início do Brasileirão. Após ter ficado afastado dos gramados por quase nove meses, o atacante foi o autor do gol da vitória do Furacão sobre o RB Bragantino por 2 a 1 e comemorou a boa fase.

- Muito feliz pelo momento vivido no Athletico. São algumas temporadas defendendo essa camisa e sou feliz por cada oportunidade. Procuro trabalhar muito no dia a dia, evoluir, aprender para que possa entregar resultado dentro de campo. Consegui voltar muito bem da lesão e me preparei muito bem fisicamente para estar no mais alto nível. É manter a pegada no dia a dia e alçar voos altos com clube nesta temporada - afirmou Julimar.

Na sequência, o atacante celebrou a marca de 100 jogos alcançadas com a camisa do Athletico-PR. O atacante subiu ao time profissional do Furacão em 2020 e busca recuperar o protagonismo que tinha antes de sua lesão.

- É uma marca muito importante, que reforça ainda mais o carinho que sinto pelo Athletico. Agradeço a todos que sempre confiaram em mim, da diretoria até a torcida. Mas quero viver mais. Meu desejo é poder fazer mais jogos e ganhar títulos com o Athletico. Eu sei da responsabilidade que é representar o Athletico e não fujo dela - concluiu.

No domingo (15), Julimar volta a campo com o Athletico-PR para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, pela 6ª rodada do Brasileirão.

