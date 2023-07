Para acelerar os trâmites da negociação, o executivo do Furacão, Alexandre Mattos, chegou a fazer uma viagem para Córdoba com o intuito de sacramentar, ao menos, os termos verbais da transação.



Desta forma, caso não haja nenhuma questão de última hora capaz de interromper a negociação, essa será a segunda maior quantia investida em um jogador na história do Athletico. A primeira ocorreu no ano passado quando o clube investir R$ 22 milhões para tirar Vitor Roque do Cruzeiro.



Dentro das quatro linhas, após a queda na Copa do Brasil, as atenções de momento do plantel dirigido por Wesley Carvalho novamente se voltam para o Brasileirão. Competição essa onde, no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), a equipe reencontra seu torcedor na Ligga Arena ao receber o Bahia.