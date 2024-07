Joia do Manchester City, Kayky negocia com clube da Série A; conheça o atacante

Kayky pertence ao Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 10:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante do Manchester City, Kayky pode ser novo reforço de clube da Série A do Brasileirão. O Athletico-PR negocia a contratação do jovem de 21 anos por empréstimo junto até o fim da temporada. A informação foi publicada inicialmente pelo site Premier League Brasil.

O brasileiro está em fase final de recuperação de lesão que sofreu em julho do ano passado, quando rompeu ligamento do joelho. Em 2023, ele atuou emprestado pelo Bahia, equipe que também pertence ao Grupo City, com quatro gols marcados e cinco assistências.

Quem é Kayky, do Manchester City?

Kayky fez toda sua formação nas categorias de base do Fluminense e chegou ao profissional em 2021, ano em que foi negociado com o Manchester City. O clube inglês investiu 10 milhões de euros fixos (R$ 66,5 milhões), além de bônus de até €11 milhões (R$ 73,2 milhões) para contar com o jogador. Pelo Tricolor, disputou 37 partidas, com quatro gols e quatro assistências.

Após se juntar aos Sky Blues na temporada 2021/22, o atacante teve poucas oportunidades na equipe principal e chegou atuar pelas equipes sub-19, sub-21 e sub-23 do clube. Em 2023, teve rápida passagem pelo Paços Ferreira, de Portugal, antes de ser reemprestado ao Bahia. No Esquadrão de Aço, foram 28 jogos, quatro gols e cinco assistências antes da lesão no ligamento do joelho que o afasta dos gramados até hoje.