Em 2023, o jovem de 18 anos marcou 20 gols e deu sete assistências com a camisa do Furacão, considerando todas as competições. A próxima partida do Athletico Paranaense é o clássico contra o Coritiba, no Couto Pereira, no dia 1º de outubro (domingo), válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.