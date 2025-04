Athletico x CRB: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo ATH CRB 2ª Rodada Brasileirão Série B Data e Hora Domingo, 20 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local Ligga Arena, no Paraná Árbitro Bruno Arleu de Araujo Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha Var Philip Georg Bennett Onde assistir

Athletico e CRB se enfrentam neste domingo (20), às 19h (horário de Brasília), na Ligga Arena, no Paraná. O confronto, válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV.

continua após a publicidade

No momento, o Athletico acumula duas vitórias e uma derrota na Série B. A equipe superou Paysandu e Criciúma, mas foi derrotada pelo Cuiabá, de virada, fora de casa. O resultado aumentou a pressão sobre o técnico Mauricio Barbieri, que foi alvo de críticas da torcida por supostamente ter recuado o time durante a partida.

Cabe destacar que o duelo contra o CRB marcará a estreia do novo uniforme do Furacão na temporada. A camisa tem as mangas e a parte inferior na cor preta, com uma transição gradual para o vermelho a partir da metade superior. O modelo ainda conta com listras diagonais discretas, que adicionam um toque de elegância ao visual. A gola é arredondada, também preta, e traz a sigla do clube, CAP, em destaque.

continua após a publicidade

Alan Kardec, atacante do Athletico (Foto: Francisco Alves/AGIF)

Do outro lado, o CRB tenta manter os 100% de aproveitamento na competição. Sob o comando do técnico Eduardo Barroca, o time alagoano venceu Chapecoense, Athletic e Volta Redonda. Ao todo, marcou quatro gols e sofreu apenas um.

“O Athletico jogou dois dias antes de nós e é candidato a protagonismo do campeonato, por questões muito evidentes. O CRB precisará se superar, sem dúvida. Teremos uma recuperação física que acredito ser incompleta da nossa parte, mas tentaremos a superação para fazer um jogo competitivo na Arena da Baixada”, disse Barroca.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Athletico e CRB

✅ FICHA TÉCNICA

GOIÁS X VILA NOVA

SÉRIE B - 3ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 20 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Ligga Arena, no Paraná

📺 Onde assistir: Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO: Mycael; Palacios, Habraão, Léo e Fernando (Esquivel); Felipinho, Raul e Zapelli; Velasco, Luiz Fernando e Alan Kardec.

CRB: Matheus Albino; Hayner, Segovia, Henri e Willian Bahia; Kallyel, Higor Meritão e Daniel; Daniel Lima, David Da Hora e Thiaguinho.