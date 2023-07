- Foi uma honra estar com os meus companheiros e comissão. Agradeço ao clube pela confiança e vou continuar trabalhando forte para ir conquistando meu espaço. Como disse, estou aqui para ajudar no que for preciso e mostrar minha gratidão ao Athletico - completou o jogador que, no último mês de abril, foi titular da Seleção Brasileira no título do Sul-Americano Sub-17, realizado no Equador.