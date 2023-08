Tendo nomes como Khellven e Madson para a lateral direita, o Athletico-PR segue observando o mercado onde Bruno Peres deve ser a mais nova contratação do Furacão visando o restante da temporada.



De acordo com informações que foram inicialmente veiculadas pela jornalista Nadja Mauad e confirmadas pelo Futebol Latino/LANCE!, existe um acordo verbal para o atleta de 33 anos de idade retornar ao Brasil depois de quatro anos após sua última passagem. Com isso, restariam somente os exames médicos e a assinatura contratual para a efetivação do negócio.



>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



A última equipe de Bruno foi o Trabzonspor-TUR, entre julho de 2021 e o último mês de abril, período onde o atleta rescindiu seu vínculo e estava livre no mercado. Ao todo, foram 46 partidas com um gol e duas assistências em sua passagem pela Turquia.



Formado no Audax-SP, Bruno Peres passou por Bragantino e Guarani antes de 'explodir' no futebol brasileiro defendendo o Santos. Depois, defendeu Roma e Torino antes da primeira volta ao Brasil onde jogou com as camisas de São Paulo e Sport entre 2018 e 2019. Desde então, chegou a jogar por duas temporadas novamente na Roma antes do Trabzonspor.