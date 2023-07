Além do prejuízo no âmbito esportivo, já que Pedro é um dos componentes habituais no sistema de três zagueiros montado pelo técnico Wesley Carvalho, existe também o componente que se refere à continuidade de carreira do zagueiro.



Tendo recentemente assumido sondagens, Pedro Henrique esteve em conversas consideradas de caráter avançado com o Braga-POR para sua primeira experiência atuando fora do país. Revelado pelo Corinthians, ele passou apenas pelo Bragantino, além da história construída no Athletico-PR.