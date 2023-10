A decisão desfavorável ao Furacão aconteceu após a Associação Brasileira de Emissoras e Rádio e Televisão (ABERT) e a Associação das Emissoras de Radiofusão do Paraná (AERP) questionarem a resolução da 7ª Câmara Cível do TJ-PR, estipulada em julho deste ano, que liberava a equipe paranaense cobrar as emissoras.