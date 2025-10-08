Sampaoli valoriza vitória do Atlético-MG: “Estávamos precisando”

O Atlético venceu o Sport por 3 a 1 na noite desta quarta-feira na Arena MRV em partida atrasada da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro foi efetivo e aproveitou as chances criadas para voltar a vencer na competição. Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony marcaram para o Galo, Derik descontou pro leão da ilha.

O Atlético venceu o Sport por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (8) na Arena MRV em partida atrasada da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro foi efetivo e aproveitou as chances criadas para voltar a vencer na competição. Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony marcaram para o Galo, Derik descontou pro leão da ilha.

Após a partida o técnico Sampaoli concedeu entrevista e analisou a partida e dizendo que a vitória foi muito importante, e que é necessário valoriza-la. O galo chegou aos 32 pontos e ocupa a 14° colocação no Brasileirão.

Sampaoli no jogo Atlético x Sport (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

Atlético e os desfalques

Sampaoli frisou bastante o tanto que o Galo vêm sofrendo com os desfalques e o quanto isso impacta nas partidas. Também comentou a importância de retomar a confiança dos atletas que estão jogando, principalmente os do ataque.

"Precisamos retomar a confiança dos jogadores, se não tivermos isso, vai ser tudo muito complicado. Estamos sofrendo lesões muito graves e suspensões, cada jogo é mais difícil armar um time. Precisamos que os atletas da parte de cima do campo tenham contundência e hoje tiveram"

Pontos para melhorar

O técnico argentino também comentou sobre questões que o Atlético precisa melhorar. Para ele é preciso melhorar a pressão e a compactação do time.

"Nos falta melhorar um pouco a questão da pressão e ser uma equipe mais curta. Somos uma equipe compacta quando estamos em bloco baixo mas não conseguimos quando estamos em bloco alto. Temos que melhorar isso."

Atlético contundente no ataque

Um problema que o Atlético vinha sofrendo nas últimas partidas era a efetividade ofensiva, o time chegava mas não conseguia marcar. No jogo desta quarta-feira (8), Sampaoli analisou que conseguiram ser, porém, no geral, é algo muito difícil de treinar mas que irá trabalhar para melhorar cada vez mais.

"A contundência é muito difícil de treinar. Eu acho que passa muito mais por capacidade individual que por algum tipo de organização. Hoje o time chegou, teve volume, teve situações e, em concreto, três gols. Mas eu acho que ainda há um aspecto para melhorar no ataque, que seguramente, no passo do tempo, nos dará maiores alegrias.