Lyanco e Rony viram dúvidas do Atlético-MG para clássico

O Atlético-MG venceu o Sport por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (8), na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O saldo negativo fica por conta de Lyanco e Rony que sentiram dores e viram dúvida para o clássico contra o Cruzeiro.

O zagueiro e capitão atleticano sofreu um desconforto logo aos 18 minutos e foi substituído por Ruan Tressoldi. Segundo divulgou a assessoria do Atlético, o jogador sentiu fortes dores na região do tendão de aquiles.

Já Rony, que marcou o terceiro gol da vitória atleticana, sentiu no final da partida, mas seguiu em campo pois Sampaoli já havia feito as cinco substituições. O clube informou que o atacante teve dores no adutor da coxa direita. Ambos serão reavaliados nesta quinta-feira (9) e um novo boletim médico será informado pelo clube.

Rony em Atlético x Sport (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

Lista de desfalques do Atlético

O Atlético têm ainda mais dores de cabeça para o clássico contra o Cruzeiro, marcado para a próxima quarta-feira (15), na Arena MRV, válido pela 28ª rodada do Brasileirão. A lista de ausências já confirmadas ganhou dois novos nomes, Vitor Hugo e Igor Gomes, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Sport e estão suspensos.

Com isso, a relação de baixas segue aumentando. Além da dupla suspensa, o treinador não poderá contar com os meias Alexsander e Patrick, e os atacantes Caio Maia, Tomás Cuello e Júnior Santos, todos entregues ao departamento médico.

O comandante alvinegro ainda aguarda definições sobre dois jogadores que podem se tornar desfalques por convocação, o zagueiro Junior Alonso (Paraguai) e o meio-campista Alan Franco (Equador) foram chamados por suas seleções para a Data Fifa e, dependendo da logística, podem ficar fora do clássico.