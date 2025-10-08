O Atlético venceu o Sport por 3 a 1 nesta quarta-feira (8) na Arena MRV, em jogo atrasado da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Em noite inspirada do Galo, Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony marcaram e garantiram a importante vitória para o time mineiro. Derik descontou para o leão da ilha.

O Atlético-MG venceu o Sport por 3 a 1 nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, em jogo atrasado da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Em noite inspirada do Galo, Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony marcaram e garantiram a importante vitória para o time mineiro. Derik descontou para o Leão da Ilha.

Com o resultado, o Atlético ganha uma posição, vai para 14° e volta a respirar na competição, abrindo sete de vantagem para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Sport segue afundado na lanterna do Brasileirão com 16 pontos, sonhando com um milagre para escapar do rebaixamento.

Atlético efetivo no primeiro tempo

O jogo começou bastante movimentado e com o Sport presente no campo do Atlético. Apesar do Leão da Ilha melhor nos minutos iniciais, foi o Atlético que abriu o placar no início. Logo aos oito minutos de jogo em um escanteio meia altura cobrado por Bernard, Rony desviou de cabeça e a defesa do Sport falhou deixando Vitor Hugo sozinho para bater e empurrar a bola para o gol.

Mesmo com o gol sofrido, o Sport conseguiu manter o volume ofensivo, mas sem chances claras. O time do Recife explorava as jogadas com Derik Lacerda, porém o centroavante não conseguia finalizar com perigo ao gol atleticano.

O Sport conseguia jogar, mas viu o Atlético ampliar o placar aos 38 minutos com Guilherme Arana. Em um chute de Igor gomes a bola rebateu e sobrou no pé do lateral alvinegro, que chutou deslocando o goleiro Gabriel e fez 2 a 0 para o Galo.

Guilherme Arana comemora com a torcida (Foto: Pedro Souza)

Segundo tempo para concretizar a vitória

A segunda etapa voltou com o mesmo cenário, a equipe pernambucana tinha a bola mas não conseguia chegar com perigo. O Atlético foi mais efetivo e marcou o terceiro aos 17. Everson fez um lançamento espetacular para Biel, que carregou livre de marcação e só tocou para Rony marcar após 23 jogos sem balançar as redes.

Já aos 37 minutos, o juiz marcou pênalti para o Sport, e Derik Lacerda descontou. O gol não foi suficiente para a equipe reagir e buscar o empate.

Próximos jogos de Atlético e Sport

Devido à Data Fifa, os time não jogam no final de semana; ambos só voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira (15). O Atlético tem um clássico contra o Cruzeiro pela frente, novamente na Arena MRV às 21h30. Já o Sport, um pouco mais cedo às 20h, encara o Ceará na Ilha do Retiro.

Ficha do Jogo

ATLÉTICO-MG 3 x 1 SPORT

🗓️ Data e horário: quarta-feira (8), as 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: Vitor Hugo (8'/1°T), Guilherme Arana (38'/1°T) e Rony (17'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Guilherme Arana, Igor Gomes, Vitor Hugo (Atlético); Ramon e Rivera (Sport)

🟥 Cartões vermelhos: -

💸 Renda: R$ 904.390,02

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 25.093

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Lyanco (Ruan Tressoldi), Vitor Hugo e Saravia; Guilherme Arana (Caio), Fausto Vera, Igor Gomes, Bernard (Natanael) e Scarpa (Hulk); Rony e Dudu (Biel)

Sport (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre) Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Igor Cariús (Romarinho), Rivera, Hyoran (Atencio) (Sergio Oliveira) e Zé Lucas (Lucas Lima), Matheusinho e Derik.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



