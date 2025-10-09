Na noite da última quarta feira (8), o Atlético venceu por 3 a 1 o Sport na Arena MRV, em jogo atrasado da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Lyanco saiu logo aos 18 minutos de jogo reclamando de forte dores na região do aquiles esquerdo, entrou em seu lugar Ruan Tressoldi.

Na noite da última quarta feira (8), o Atlético venceu por 3 a 1 o Sport na Arena MRV, em jogo atrasado da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Lyanco saiu logo aos 18 minutos de jogo reclamando de forte dores na região do aquiles esquerdo, entrou em seu lugar Ruan Tressoldi.

Após exames de imagem na manhã desta quinta-feira (9), a assessoria do Atlético confirmou ruptura do tendão de aquiles da perna esquerda. O atleta passará nos próximos dias por tratamento cirúrgico realizado pelo departamento médico do clube. Não foi informado prazos para a recuperação.

Lyanco após substituição por lesão (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

Entenda a lesão do capitão do Atlético

A lesão de tendão de aquiles em atletas é complicada e demanda tempo de recuperação, segundo o que diz os médicos do Hospital Ortopédico AACD. O tratamento da lesão, envolve a cirurgia no caso dos atletas, para reinstaurar o tendão, e leva em torno de 9 a 12 meses em casos mais graves para recuperar. Em casos menos graves, a cicatrização do tendão e a volta as atividades normais está entre 3 a 6 meses.

Além disso um ponto importante para destacar é que a lesão pode encarregar em problemas futuros. Uma lesão desse tipo pode gerar perda de potência ou perda de força muscular e, com isso, perda de performance.

Atletas que tiveram lesões parecidas a de Lyanco