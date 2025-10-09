menu hamburguer
Atlético Mineiro

Lyanco tem lesão confirmada e está fora da temporada no Atlético-MG ; entenda

Jogador passará por cirurgia nos próximos dias

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 09/10/2025
14:10
Lyanco ficará fora do restante da temporada (Foto: Pedro Souza)
Lyanco ficará fora do restante da temporada (Foto: Pedro Souza)
Na noite da última quarta feira (8), o Atlético venceu por 3 a 1 o Sport na Arena MRV, em jogo atrasado da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Lyanco saiu logo aos 18 minutos de jogo reclamando de forte dores na região do aquiles esquerdo, entrou em seu lugar Ruan Tressoldi.
Na noite da última quarta feira (8), o Atlético venceu por 3 a 1 o Sport na Arena MRV, em jogo atrasado da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Lyanco saiu logo aos 18 minutos de jogo reclamando de forte dores na região do aquiles esquerdo, entrou em seu lugar Ruan Tressoldi.

Após exames de imagem na manhã desta quinta-feira (9), a assessoria do Atlético confirmou ruptura do tendão de aquiles da perna esquerda. O atleta passará nos próximos dias por tratamento cirúrgico realizado pelo departamento médico do clube. Não foi informado prazos para a recuperação.

Lyanco após substituição por lesão (Foto: Alessandra Torres/AGIF)
Lyanco após substituição por lesão (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Entenda a lesão do capitão do Atlético

A lesão de tendão de aquiles em atletas é complicada e demanda tempo de recuperação, segundo o que diz os médicos do Hospital Ortopédico AACD. O tratamento da lesão, envolve a cirurgia no caso dos atletas, para reinstaurar o tendão, e leva em torno de 9 a 12 meses em casos mais graves para recuperar. Em casos menos graves, a cicatrização do tendão e a volta as atividades normais está entre 3 a 6 meses.

Além disso um ponto importante para destacar é que a lesão pode encarregar em problemas futuros. Uma lesão desse tipo pode gerar perda de potência ou perda de força muscular e, com isso, perda de performance.

Atletas que tiveram lesões parecidas a de Lyanco

  1. Everton Cebolinha se lesionou igual a Lyanco em Agosto de 2024 e retornou em Janeiro de 2025, com aproximadamente cinco meses de recuperação
  2. Adriano Imperador quando atuava Corinthians rompeu o tendão de aquiles em Abril de 2011 e sua recuperação levou aproximadamente seis meses.
  3. David Beckham teve a mesma lesão em março de 2010 pelo Milan e voltou a atuar em pouco menos de seis meses.

