Saravia fica no Atlético-MG em 2026? Veja o que disse o jogador

O lateral-direito Saravia voltou a atuar pelo Atlético-MG após dois meses afastado por uma lesão muscular na perna direita. O jogador foi titular na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes disso, sua última aparição em campo havia sido no dia 6 de agosto, no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Recuperado, o jogador já havia sido relacionado nas duas partidas anteriores, contra o Juventude e o Cuiabá, mas permaneceu no banco de reservas.

Após o jogo contra o Sport, o lateral concedeu entrevista na zona mista e começou falando sobre a felicidade de voltar a atuar e ajudar o Atlético a vencer.

"Feliz em voltar a jogar 90 minutos, estou me sentindo bem, obviamente treinando e tentando evoluir dia a dia. Muito feliz pela vitória, também pela forma como fizemos, jogando bem, jogando um futebol com a ideia do novo treinador, que diz pra tentarmos ser protagonista, ficar com a bola constantemente, então, isso aí, muito feliz".

Saravia na partida Atlético x Sport (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Saravia também comentou sobre um ponto que vêm sendo temática constante das coletivas de Sampaoli; retomar a confiança.

"Estou aqui para ajudar ao elenco a recuperar a confiança. Precisamos de que todos recuperemos a confiança, porque é muito importante para nós, desde os que vêm jogando, até os que não estão. Acredito que estamos no caminho, vamos seguir trabalhando"

Saravia quer ficar no Atlético

Ao ser perguntado sobre renovação o jogador disse que quer ficar no Galo e que só depende do clube. O contrato do atleta com o time mineiro se encerra em Dezembro.

"Sim, obviamente, eu gostaria de ficar, é um clube que me recebeu muito bem, o torcedor também me deu muito carinho. Embora eu tenha dois meses de contrato, que é pouco tempo, sempre falo com o meu representante que não vou aceitar nenhuma outra proposta até que o Atlético tome a decisão. Se eles querem que eu fique, ficarei, e se não, estaria agradecido também ao clube.