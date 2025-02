Zagueiro chileno chega a BH para assinar com o Atlético-MG

O jovem zagueiro chileno Iván Román está em Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar contrato de cinco anos com o Atlético-MG. Revelação do Palestino, do Chile, o jogador vem suprir necessidade do elenco atleticano e atender pedido do técnico Cuca. Como a janela de transferência internacional se encerra na sexta-feira (28), Iván Román deve ser anunciado pelo clube nas próximas horas.

No desembarque no Aeroporto Internacional de Confins, Iván Román, de 18 anos, não foi modesto ao falar de suas características e prometeu empenho ao vestir a camisa do Galo:

- Sou um jogador muito inteligente, muito forte, muito rápido. Mas também tenho outra característica que é deixar o coração em campo sempre pelo time, agora vou fazer pelo Galo. Deixarei o coração em campo em cada jogo – afirmou o zagueiro.

Iván Román falou também da oportunidade que está tendo de atuar no futebol brasileiro:

- Muito feliz pela oportunidade de jogar em um grande clube do Brasil. Tenho muitas especialidades. Me preparei muito para esse momento, quero fazer tudo muito bem aqui na equipe – disse.

Embora ainda não tenha assinado contrato, o zagueiro comentou também sobre a chance de jogar no Atlético-MG:

- Estou muito feliz, estou cumprindo um sonho. Não vou me pressionar, ainda faltam algumas coisas para assinar, mas, na verdade, estou muito feliz para servir o Galo, que é muito importante para mim.

No Sul-Americano Sub-20, Iván Román foi expulso no jogo contra o Brasil

Iván Román defendeu a Seleção Chilena no Campeonato Sul-Americano, disputado na Venezuela, recentemente. Titular durante a campanha, o jovem zagueiro foi expulso na última partida, contra o Brasil, que conquistou o título do torneio.

O zagueiro será apenas o segundo chileno a vestir a camisa do Atlético-MG. O primeiro foi o atacante Vargas, que deixou o clube no início da temporada, depois de disputar 167 partidas e marcar 33 gols.