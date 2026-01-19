Victor Hugo destaca relação com Sampaoli e celebra reencontro no Atlético-MG

O meio-campista Victor Hugo também foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira pelo Atlético. O jogador de 21 anos comentou sobre sua relação antiga com Sampaoli e comemorou o reencontro no clube mineiro.

O meio-campista Victor Hugo também foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira pelo Atlético. O jogador de 21 anos comentou sobre sua relação antiga com Sampaoli e comemorou o reencontro no clube mineiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

A contratação de Victor Hugo foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que trabalhou com o jogador no Flamengo, em 2023. Sob o comando do treinador argentino, o volante viveu seu melhor momento no clube carioca, sendo apontado à época como uma das principais promessas da equipe.

– Foi o meu segundo ano como profissional, ano de me estabilizar, e ele foi o treinador que me deu muita confiança. Joguei grande parte dos jogos com ele como titular em 2023. É importante pra mim saber que tem um treinador que confia em mim, que conhece o meu futebol, é muito importante isso para a minha chegada – disse o jogador.

continua após a publicidade

Victor Hugo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Aposte na vitória do Atlético no Campeonato Mineiro

Posição preferida para atuar?

Questionado sobre sua posição preferida em campo, o jogador evitou uma resposta direta, afirmando que atua no meio-campo e que a definição da função fica a cargo de Sampaoli:

– Posição que eu mais gosto de jogar? Meio Campista. Isso é função do treinador, estou aqui para cumprir o que o treinador me pede, e a função que eu tenho que fazer fica a cargo da comissão técnica – afirmou Victor Hugo.

continua após a publicidade

Carreira de Victor Hugo, novo jogador do Atlético

Victor Hugo foi revelado pelo Flamengo e rapidamente se destacou como uma grande promessa do clube carioca. Ele estreou no profissional em 2022 e teve boas atuações, especialmente sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, em 2023.

Posteriormente, foi emprestado ao Göztepe, da Turquia, mas não conseguiu sequência de jogos e retornou ao Flamengo. De volta ao Rubro-Negro, também não encontrou espaço sob o comando de Felipe Luís e acabou sendo novamente emprestado, desta vez ao Santos, onde atuou na segunda metade de 2025, participando de apenas 9 partidas.