Maycon avalia projeto do Atlético-MG e comenta sobre possibilidade de atuar como primeiro volante

Nesta segunda-feira (19), o volante Maycon foi apresentado oficialmente pelo Atlético ao lado de outros quatro reforços. Após a apresentação, o jogador conversou com a imprensa, falou sobre o projeto do clube e esclareceu dúvidas sobre seu posicionamento e a função que pode exercer dentro de campo.

Questionado sobre a possibilidade de atuar como primeiro volante, posição considerada carente no elenco do Galo, o jogador afirmou que suas características são um pouco diferente das que o Atlético está acostumado a ter. Ainda assim, destacou que está à disposição de Sampaoli para atuar onde o treinador entender ser melhor:

– O Atlético tem uma característica de primeiro volante que é diferente da minha. Eu estou à disposição para fazer conforme o jogo e o que o Sampaoli pede. O que o jogo do Sampaoli precisar de mim, eu vou fazer. Estou a disposição para atuar seja de primeiro, segundo ou terceiro homem de meio campo – afirmou Maycon, novo reforço do Atlético

– Eu sou um pouco diferente das características que o torcedor está acostumado, por exemplo o Pierre, essa galera que jogou na função anteriormente. Mas eu posso exercer essa função, não vai faltar vontade, não vai faltar raça, não vai faltar nada disso. Então, que o torcedor possa entender isso, mas eu estou à disposição para fazer com qualquer uma delas – completou o volante.

Maycon falou sobre o projeto do Atlético

Maycon também falou sobre o projeto apresentado pelo Atlético, fator decisivo para sua escolha pelo clube mineiro. O volante afirmou a qualidade que o elenco do Galo tem e que espera vencer muitos títulos junto com o torcedor atleticano:

– O jogador sabe que o clube está próximo de vencer e todo jogador quer estar nesse projeto e quer vencer. A diretoria está montando um elenco que vai disputar títulos e foi isso que foi passado pra gente. Se Deus quiser, vamos conseguir vencer junto com o nosso torcedor, que é muito importante nesse projeto – finalizou o atleta