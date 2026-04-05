Victor Hugo celebra boa fase e faz revelação sobre momento no Atlético-MG

Autor de um dos gols da vitória do Atlético por 2 a 1 sobre o Athletico Paranaense, Vitor Hugo comentou sobre a boa fase que vive no time mineiro. O zagueiro destacou o momento positivo e afirmou estar vivendo atualmente a melhor fase de sua carreira.

Autor de um dos gols da vitória do Atlético por 2 a 1 sobre o Athletico Paranaense, Vitor Hugo comentou sobre a boa fase que vive no time mineiro. O zagueiro destacou o momento positivo e afirmou estar vivendo atualmente a melhor fase de sua carreira.

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Vitor Hugo deixou claro que este é o melhor momento de sua carreira desde que estreou como profissional. O jogador afirmou estar feliz e confiante, o que, segundo ele, tem feito com que as coisas aconteçam da forma positiva que estão acontecendo:

— Com certeza. É o momento que me encontro mais feliz, momento que estou tendo a maior sequência de jogos como titular. Acho que confiante e feliz as coisas acontecem dentro de campo. É o melhor momento da minha carreira, estou confiante para jogar e as coisas estão acontecendo, muito feliz por isso — afirmou Victor Hugo

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Versatilidade no Atlético

Vitor Hugo também comentou sobre a versatilidade que tem mostrado em campo pelo Atlético. O jogador destacou que vem atuando tanto como camisa 8 quanto, como no jogo contra o Athletico, em uma posição mais avançada, contribuindo ofensivamente à equipe:

— A função do camisa 8 é um pouco injusta. Vai ta sempre correndo, vai ta se sacrificando mas muitas vezes não vai ta no topo das estatísticas. Hoje joguei um pouco mais adiantado, participando mais do ataque mas vai da estratégia de cada jogo e onde o treinador entende que devo atuar em cada jogo. Estou preparado para ajudar onde tiver — afirmou Victor Hugo

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Victor Hugo em Atlético-MG x Athletico-PR na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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