Domínguez exalta 'vontade' do Atlético-MG e destaca conexão com a torcida na Arena MRV

Neste domingo (5), o Atlético venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1, na Arena MRV, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o treinador elogiou os jogadores, destacando a vontade com que entram em campo e a força do Galo atuando como mandante na Arena MRV.

Neste domingo (5), o Atlético venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1, na Arena MRV, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o treinador elogiou os jogadores, destacando a vontade com que entram em campo e a força do Galo atuando como mandante na Arena MRV.

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Domínguez foi questionado sobre os fatores que fizeram o Atlético iniciar uma sequência positiva de vitórias na competição. O treinador analisou a situação e destacou a vontade dos jogadores como o principal motivo para essa boa fase:

— Como vem trabalhando os jogadores, buscamos ser uma equipe que esteja compacta e junta. Os jogadores tem grande vontade. Sabemos que temos uma grande capacidade de grandes jogadores individuais e pouco a pouco estamos nos tornando uma equipe sólida —afirmou Domínguez

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Domínguez também falou sobre a força do Atlético jogando na Arena MRV e a conexão com a torcida. Desde sua chegada em três partidas como mandante o Galo venceu as três:

— Na nossa casa a gente quer ser forte. Necessitamos dessa conexão com os torcedores. A torcida pôde ver a equipe vencer e a gente está vendo essa conexão que está tendo com os jogadores. A instituição existe pelos torcedores e a equipe tem que jogar para os torcedores — falou o treinador

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Onde o Atlético pode evoluir?

Domínguez também falou sobre o aspecto que equipe pode evoluir. O treinador foi direto e afirmou que a busca é por manter o equilíbrio para aumentar a sequencia positiva:

— Falamos agora no vestiário, manter o equilíbrio. Não temos que pensar que somos a melhor equipe agora nem pensar que éramos a pior equipe antes das vitórias, mas os dados são dados e não se pode ir contra isso. Temos que ter humildade seguir trabalhando e crescendo no que estamos fazendo — afirmou El Barba

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