Atlético-MG esclarece pendências com clube chileno e tratativas envolvendo Lucas Assadi

Na tarde desta segunda-feira (12), o Atlético se manifestou por meio de comunicado à imprensa sobre pendências financeiras junto ao Palestino, do Chile, relacionadas à contratação de Iván Román. No mesmo posicionamento, o clube também negou qualquer relação entre essa pendência e a negociação em andamento com a Universidad de Chile pelo meia Lucas Assadi.

Na tarde desta segunda-feira (12), o Atlético se manifestou por meio de comunicado à imprensa sobre pendências financeiras junto ao Palestino, do Chile, relacionadas à contratação de Iván Román. No mesmo posicionamento, o clube também negou qualquer relação entre essa pendência e a negociação em andamento com a Universidad de Chile pelo meia Lucas Assadi.

continua após a publicidade

A manifestação do Galo ocorreu após Jorge Uauy, presidente do Palestino, conceder entrevista a um jornal local na qual demonstrou insatisfação com a tentativa do Atlético de contratar Assadi sem que, segundo ele, os valores referentes à negociação por Román estivessem quitados.

Confira o comunicado do Atlético à imprensa:

"O Atlético esclarece que existem tratativas em andamento para a regularização de pendência financeira com o Palestino, do Chile, e que isso não tem qualquer ligação com a negociação em curso entre o Galo e a Universidad de Chile. A tentativa de vincular uma situação à outra é infundada e maldosa, e não corresponde à realidade dos fatos."

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Negociação do Atlético por Lucas Assadi

A negociação entre o Atlético e a Universidad de Chile já se estende há algumas semanas e segue sem avanços, em razão das dificuldades impostas pelo clube chileno para o acordo.

Assaldi é um meia chileno de 21 anos, considerado uma das principais promessas do futebol do país. Revelado pelas categorias de base da Universidad de Chile o jovem se firmou no time profissional e se tornou peça fundamental da equipe.

continua após a publicidade

O jogador se destaca por sua técnica apurada, visão de jogo refinada e versatilidade no meio-campo, combinando criatividade na construção das jogadas, capacidade de organização tática, passes precisos e grande mobilidade.

Na temporada 2025, Lucas Assadi disputou 30 partidas, marcando 11 gols e distribuindo seis assistências.