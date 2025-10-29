Sampaoli se declara para torcida do Atlético-MG 'Um dos motivos por eu estar aqui'

O Atlético venceu o Independiente del Valle por 3 a 1, na Arena MRV, na noite desta terça-feira (28), e está classificado para a final da Copa Sul-Americana. Após a partida, Sampaoli se declarou para a torcida atleticana e salientou a importância dela para o time.

O Atlético venceu o Independiente del Valle por 3 a 1, na Arena MRV, na noite desta terça-feira (28), e está classificado para a final da Copa Sul-Americana. Após a partida, Sampaoli se declarou para a torcida atleticana e salientou a importância dela para o time.

continua após a publicidade

O treinador que tem grande aprovação da torcida, teve seu nome aclamado na Arena MRV. Perguntado sobre isso o treinador destacou e carinhosamente elogiou a massa.

"Eu acho que a torcida do Galo é muito leal à equipe. Ainda que não tenha um ano bom, eles ficam, alentam. É um dos motivos pelo qual estou aqui. Eu considero que, seguramente, estará coberto de torcedores do Galo na final. Realmente, dentro da irregularidade do time neste ano, é uma possibilidade muito atrativa para o torcedor. Acho que existe esperança"

continua após a publicidade

Sampaoli ainda comentou sobre sua primeira passagem pelo Atlético, que devido a pandemia não teve contato com a torcida no estádio :

"Em 2020 havia a pandemia, o time jogava muito bem, mas os torcedores não podiam estar no estádio. Não tive conexão pessoal com os torcedores do Galo, seria algo muito especial. Uma das coisas pela qual estou neste clube, pelo pedido dos torcedores, a verdade é que fico feliz por isso. Eu não tive contato com eles pela pandemia, mas meu meu nome gerou tanta repercussão, me deu alegria"

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Sampaoli pelo Atlético na temporada

Sampaoli completou 14 jogos a frente do Atlético nessa segunda passagem pelo clube Mineiro. Nesse tempo foram cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Marcou 14 gols e sofreu outros 14.

continua após a publicidade

Sampaoli levou o Atlético-MG a final da Copa Sul Americana (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Confira como foi a classificação do Galo para a decisão da Sul-Americana.