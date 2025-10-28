Torcida do Atlético-MG promete grande festa na Arena MRV; confira
Ingressos para a partida contra o del Valle estão esgotados
Nesta terça-feira (28), o Atlético recebe o Independiente del Valle às 21h30 na Arena MRV, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A torcida do Galo esgotou todos os ingressos comercializados e fará uma grande festa nas arquibancadas da Arena.
A casa do Galo receberá mais de 40 mil torcedores para jogo decisivo na competição continental. Segundo apuração do Lance!, pouco mais de 43 mil bilhetes foram colocados à venda, no entanto o setor visitante não está vendido completamente, ainda restam entradas para os equatorianos.
A massa atleticana promete empurrar a equipe em busca da classificação, o time está a uma vitória de avançar para a grande final do torneio continental. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Equador, com o gol do Galo saindo somente nos acréscimos do segundo tempo com Dudu. Agora na volta, quem vencer se classifica, um novo empate leva a decisão para as penalidades.
Festa da torcida do Atlético na Arena MRV
A Arena do Galo contará em todos os setores com mosaicos, faixas, bandeirolas e balões que irão proporcionar uma atmosfera única, tornando o estádio um verdadeiro caldeirão. Confira as orientações do Atlético-MG e de Thiago Scap, um dos organizadores, para garantir que a festa ocorra da maneira correta;
SETOR LESTE:
Todas as cadeiras terão o tradicional papel do mosaico e também bandeirinhas!
Importante: levante o papel com a cor virada para o campo na entrada dos times!
Assim que terminar o Hino Nacional, comece a tremular as bandeirinhas!
SETOR SUL:
Todo o setor sul terá bandeirinhas e balões!
As bandeirinhas devem ser tremuladas durante todo o jogo!
SETOR OESTE:
Durante todo o jogo, teremos balões em todas as cadeiras!
SETOR NORTE:
Todas as cadeiras terão bandeirinhas — tremule do início ao fim da partida!
Cante como nunca e empurre o time rumo à classificação na Nossa Casa!
