Nesta terça-feira (28), o Atlético recebe o Independiente del Valle às 21h30 na Arena MRV, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A torcida do Galo esgotou todos os ingressos comercializados e fará uma grande festa nas arquibancadas da Arena.

A casa do Galo receberá mais de 40 mil torcedores para jogo decisivo na competição continental. Segundo apuração do Lance!, pouco mais de 43 mil bilhetes foram colocados à venda, no entanto o setor visitante não está vendido completamente, ainda restam entradas para os equatorianos.

A massa atleticana promete empurrar a equipe em busca da classificação, o time está a uma vitória de avançar para a grande final do torneio continental. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Equador, com o gol do Galo saindo somente nos acréscimos do segundo tempo com Dudu. Agora na volta, quem vencer se classifica, um novo empate leva a decisão para as penalidades.

Torcida do Galo em festa na Arena MRV

Festa da torcida do Atlético na Arena MRV

A Arena do Galo contará em todos os setores com mosaicos, faixas, bandeirolas e balões que irão proporcionar uma atmosfera única, tornando o estádio um verdadeiro caldeirão. Confira as orientações do Atlético-MG e de Thiago Scap, um dos organizadores, para garantir que a festa ocorra da maneira correta;

SETOR LESTE:

Todas as cadeiras terão o tradicional papel do mosaico e também bandeirinhas!

Importante: levante o papel com a cor virada para o campo na entrada dos times!

Assim que terminar o Hino Nacional, comece a tremular as bandeirinhas!

SETOR SUL:

Todo o setor sul terá bandeirinhas e balões!

As bandeirinhas devem ser tremuladas durante todo o jogo!

SETOR OESTE:

Durante todo o jogo, teremos balões em todas as cadeiras!

SETOR NORTE:

Todas as cadeiras terão bandeirinhas — tremule do início ao fim da partida!

Cante como nunca e empurre o time rumo à classificação na Nossa Casa!