Atlético-MG: Bernard é sondado por clubes europeus mas deixa claro desejo sobre futuro

O meia-atacante Bernard, do Atlético, voltou ao radar de clubes europeus. Dois times da Grécia demonstram interesse em contar com o jogador e estariam dispostos a abrir negociações com o Galo.

O meia-atacante Bernard, do Atlético, voltou ao radar de clubes europeus. Dois times da Grécia demonstram interesse em contar com o jogador e estariam dispostos a abrir negociações com o Galo.

continua após a publicidade

Bernard já atuou no futebol grego antes de retornar ao Atlético. Entre 2022 e 2024 vestiu a camisa do Panathinaikos, onde viveu grande fase, uma das melhores no futebol da Europa.

Segundo apuração do Lance!, um dos interessados seria o Paok, equipe do norte da Grécia e que ocupa a vice colocação do campeonato nacional.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Desejo do atleta pesa na negociação

Bernard tem o desejo de permanecer no Atlético e voltar a conquistar títulos com o clube, algo que marcou sua primeira passagem, quando foi peça decisiva na conquista de dois Campeonatos Mineiros e da Copa Libertadores de 2013.

continua após a publicidade

Outro fator que pesa a favor de sua continuidade é o interesse do técnico Jorge Sampaoli em contar com o meia-atacante. Com a chegada do treinador argentino, Bernard recuperou o bom futebol, ganhou espaço e foi bastante utilizado na reta final da temporada, reforçando sua importância no elenco.