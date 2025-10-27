O Atlético informou na tarde desta segunda-feira (27), que os ingressos para a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana estão esgotados. O alvinegro enfrenta o Independiente del Valle nesta terça-feira às 21h30 na Arena MRV.

O Atlético informou na tarde desta segunda-feira (27), que os ingressos para a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana estão esgotados. O alvinegro enfrenta o Independiente del Valle nesta terça-feira às 21h30 na Arena MRV.

continua após a publicidade

A casa do Galo receberá mais de 40 mil torcedores para jogo decisivo na competição continental. Segundo apuração do Lance!, pouco mais de 43 mil bilhetes foram colocados para venda, no entanto o setor visitante não está vendido completamente, ainda restam entradas para os equatorianos.

No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Equador, com o gol do Galo saindo somente nos acréscimos do segundo tempo com Dudu. Agora na volta, quem vencer se classifica, um novo empate leva a decisão para as penalidades. A equipe contará com a força da massa na para chegar em mais uma final de torneio continental.

continua após a publicidade

Foto: Pedro Souza/Atlético

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Maiores públicos do Atlético na Arena MRV

44.876 Atlético 0 x 1 Flamengo (10/11/2024)

44.870 Atlético 3 x 0 River Plate-ARG (22/10/2024)

44.286 Atlético 0 x 2 Cruzeiro (27/08/2025)

44.048 Atlético 2 x 1 Corinthians (28/07/2024)

43.659 Atlético 2 x 0 Fluminense (25/09/2024)

Provável escalação do Atlético para a partida

Entre as baixas do Galo, Sampaoli não poderá contar com Gustavo Scarpa, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Além dele, o técnico ainda tem quatro jogadores lesionados no departamento médico do Atlético (Lyanco, Cuello, Júnior Santos e Caio Maia).

continua após a publicidade

Já entre os retornos, Fausto Vera é certo, o jogador cumpriu suspensão e está de volta. Alexsander voltou de lesão e foi relacionado na última partida, para essa o jogador pode receber até uma chance de sair jogando. Patrick, finaliza trabalho de recuperação por lesão na coluna mas ainda é incerta a sua presença ou não na lista para o jogo.

Com isso, o provável Galo que deve ir a campo tem: Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco e Bernard; Dudu, Rony e Hulk.