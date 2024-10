Torcedores destacam gol de Deyverson pelo Atlético-MG: ‘Decisivo’

Deyverson fez o primeiro gol do Galo contra o River Plate







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 22:26 • São Paulo (SP)

Deyverson fez mais um gol com a camisa do Atlético Mineiro. Nesta terça-feira (22), o atacante balançou as redes durante o jogo contra o River Plate, na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, e colocou o Galo em vantagem no placar.

➡️Web reage a uso de sinalizadores em Atlético-MG x River Plate

O gol saiu no primeiro tempo. Lyanco deu belo lançamento do campo defesa, Hulk escorou e Deyverson precisou apenas tirar do goleiro para marcar o primeiro gol do Atlético Mineiro. Contratado em agosto, o jogador já marcou quatro vezes em 12 partidas com a camisa do Galo.

Deyverson comemora gol (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

Nas redes sociais, os torcedores foram ao delírio com o gol do atacante. Entre as reações, muitos destacaram seu poder de decisão. Deyverson ficou marcado por ter feito gols decisivos pelo Palmeiras, o mais famoso dele é o da vitória por 2 a 1 contra o Flamengo, na final da Libertadores de 2021.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Galo encara o River Plate pelas semifinais da competição internacional. O jogo de ida é nesta terça-feira (22), em Belo Horizonte. O confronto decisivo será realizado em Buenos Aires, no Monumental de Nuñez, na próxima terça-feira (29).



Veja as reações da torcida