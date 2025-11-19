Da Libertadores à Sul-Americana: como o Atlético-MG transformou a decepção em combustível

Um ano após ser derrotado na final da Libertadores, o Atlético volta a decidir uma competição continental. Dessa vez, a Copa Sul-Americana é o torneio que o Galo quer conquistar pela primeira vez, e esquecer o que aconteceu em Buenos Aires em 2024.

Um ano após ser derrotado na final da Libertadores, o Atlético volta a decidir uma competição continental. Dessa vez, a Copa Sul-Americana é o torneio que o Galo quer conquistar pela primeira vez, e esquecer o que aconteceu em Buenos Aires em 2024.

A decepção na Libertadores

O título da Libertadores em 2024, esteve perto do Atlético, 90 minutos tiraram o troféu do Galo, o destino foi General Severiano, sede do Botafogo de Futebol e Regatas.

O Alvinegro de BH chegou a decisão impulsionado e confiante após eliminar com autoridade o todo poderoso River Plate. Na ida um amasso na Arena MRV, 3 a 0 fora o baile. Na volta soube resistir a pressão de mais de 80 mil torcedores que lotaram o Monumental de Nuñez, 0 a 0 e vaga na final.

A final, o mesmo palco da semi, o gigante estádio argentino, na capital Buenos Aires. Mais de 25 mil atleticanos saíram do Brasil para assistir a decisão contra o Fogo.

A partida começou e logo aos 30 segundos de jogo a torcida do Galo já imaginou "o título é nosso". Gregore, volante botafoguense foi expulso após entrada violenta de sola na cabeça de Fausto Vera. O Atlético jogou a partida inteira com um jogador a mais.

Superioridade numérica que não foi suficiente, o Botafogo mesmo com um a menos soube controlar as ações do Galo e foi fatal nos contra-ataques. 3 a 1 para os cariocas e só restou a decepção atleticana.

(Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Mais uma final, Sul-Americana 2025

O Atlético chegou à final da Copa Sul-Americana de 2025 após viver um ano de instabilidade e turbulências. Troca de treinador, eliminação pro maior rival na Copa do Brasil, resultados abaixo no Brasileirão, e briga contra a zona de rebaixamento em algumas rodadas, foram alguns dos elementos que o Galo viveu antes de chegar a grande decisão continental.

O objetivo desde o início é o título da Sul-Americana, e o Atlético está a um passo de chegar lá. Sampaoli chegou a pouco mais de dois meses para guiar a equipe rumo a essa conquista. O treinador não quer ver o mesmo destino que o Galo teve na Libertadores do ano passado.

Para isso, passou por cima dos problemas e montou uma base do time, que antes da derrota no último jogo, vinha de uma sequência de sete jogos sem perder. Esse esqueleto montado pelo argentino, com intensidade ofensiva e uma defesa forte, mas que ainda deve passar por ajustes, parece concretizado, e deve ser o que estará em campo na grande decisão.

Além da parte tática, o treinador foi fundamental na parte psicológica em "resgatar" jogadores e dar confiança aos "esquecidos" no elenco. Exemplos claros disso são Bernard e Vitor Hugo que tinham pouca minutagem com Cuca e se tornaram peças importantes do esquema do argentino.

Duas tacadas de uma vez, é o que o Atlético busca na final da Sul-Americana, no próximo sábado (22) às 17h, contra o Lanús em Assunção no Paraguai. Além da glória de levantar o caneco neste ano e dar à temporada um desfecho 'salvo', o clube quer a vaga direta na Libertadores do próximo ano, prêmio que transforma a decisão em um jogo de peso duplo. A partida vale mais que um título: vale retomada de rumo, confiança e o passaporte para voltar ao palco onde o torcedor atleticano sempre se imagina.