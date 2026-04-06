⁠Time titular ou alternativo: Veja o planejamento do Atlético-MG para estreia na Sul-Americana

O Atlético faz sua estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (6), em meio a uma temporada em que a diretoria já deixou claro que a principal prioridade é o Campeonato Brasileiro, com o objetivo de garantir uma vaga na Libertadores do próximo ano. Ainda assim, a competição continental aparece no calendário e levanta dúvidas sobre qual será a postura da equipe: utilizar um time alternativo, misto ou titular.

O Atlético faz sua estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (6), em meio a uma temporada em que a diretoria já deixou claro que a principal prioridade é o Campeonato Brasileiro, com o objetivo de garantir uma vaga na Libertadores do próximo ano. Ainda assim, a competição continental aparece no calendário e levanta dúvidas sobre qual será a postura da equipe: utilizar um time alternativo, misto ou titular.

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O Galo viaja à Venezuela para enfrentar o Puerto Cabello nesta quarta-feira, às 23h, no estádio Misael Delgado, pela primeira rodada da fase de grupos. Para o confronto, a tendência é que o time mineiro entre em campo com uma formação alternativa.

Questionado sobre o tema, o técnico Eduardo Domínguez indicou que deve promover mudanças na equipe, dando mais oportunidades a jogadores que vêm tendo bom desempenho quando acionados e que podem ganhar mais minutos ao longo da temporada.

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— As vezes o treinador pode ser injusto com algum jogador. Muitos vem bem ganham alguns minutos, como Dudu, vem entrando bem e fazendo mérito para estar como titular. Gustavo (Scarpa) também com todas as dificuldades que vem tendo, está mostrando um ímpeto vencedor. Podemos estar sendo injustos com esses jogadores, mas como treinador tenho que tomar essas decisões — iniciou Dominguez

— Seguramente para essa primeira partida na Copa (Sul-Americana) vamos avaliar bem e se algum jogador precisar ficar aqui, ficará. Também alguns jogadores que estão merecendo vão ter oportunidade, e esperamos que aproveitem. Joga o Atlético, não os jogadores, temos que representar como deve ser — finalizou Dominguez.

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Dudu contra o Athletico-PR (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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