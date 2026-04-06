Análise: Sob comando de Domínguez, Atlético-MG faz da Arena MRV fortaleza e segue invicto em casa

O Atlético venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1 neste domingo (5), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo conseguiu, pela primeira vez na competição, vencer duas partidas consecutivas. Sob o comando de Eduardo Domínguez, o time chega à terceira vitória em três jogos em casa e mantém a invencibilidade na Arena MRV.

O Atlético venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1 neste domingo (5), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo conseguiu, pela primeira vez na competição, vencer duas partidas consecutivas. Sob o comando de Eduardo Domínguez, o time chega à terceira vitória em três jogos em casa e mantém a invencibilidade na Arena MRV.

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Atlético titular com a base mantida

Após a atuação de destaque na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, o técnico Eduardo Domínguez optou por manter a base da equipe, promovendo apenas duas alterações: uma na defesa e outra no meio-campo.

Na zaga, Lyanco deu lugar a Vitor Hugo. O defensor atuou durante os 90 minutos na última partida, e a comissão técnica preferiu preservá-lo, já que ele retornou recentemente de uma lesão grave e ficou mais de cinco meses em recuperação.

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No meio-campo, Alan Franco voltou ao time titular. Apesar de já estar disponível após servir à seleção equatoriana, ele não havia atuado contra a Chapecoense. Desta vez, entrou na vaga de Bernard. Franco jogou mais avançado, à frente de Pérez, que atuou como primeiro volante. Com essa mudança, Vitor Hugo teve mais liberdade para se adiantar, aproximando-se de Reinier e Hulk no setor ofensivo.

Atlético mostra novamente efetividade

A pausa para a Data FIFA parece ter sido fundamental para o Atlético corrigir um dos principais problemas que vinha enfrentando neste início de Campeonato Brasileiro: a efetividade.

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A eficiência já demonstrada na goleada sobre a Chapecoense voltou a aparecer diante do Athletico Paranaense logo nos primeiros minutos. Aos cinco, Cuello arrancou pela ponta esquerda e serviu Hulk, que finalizou, mas teve o chute bloqueado. No rebote, Vitor Hugo foi preciso e abriu o placar para o Galo.

Mesmo após o gol, o Atlético manteve uma postura ofensiva, pressionando e buscando o ataque. A equipe conseguiu dificultar a saída de bola do Athletico com uma marcação bem encaixada e organizada.

Sem a bola, o Galo se estruturava praticamente em uma linha de cinco defensores, com Tomás Pérez recuando entre os zagueiros. Além disso, Alan Franco fechava pelo lado esquerdo, oferecendo suporte a Renan Lodi na marcação.

No setor ofensivo, Hulk atuava mais centralizado, participando da construção das jogadas. Ao arrancar de trás, conseguia abrir espaços, limpar as jogadas e distribuir para as pontas ou acionar Reinier em boas condições.

O time mineiro ainda poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior. Nos minutos finais do primeiro tempo, criou diversas oportunidades de perigo, mas a defesa do Athletico conseguiu intervir e evitar que o placar fosse ampliado.

Na segunda etapa, assim como na partida contra a Chapecoense, o Atlético passou a maior parte do tempo se defendendo. Mesmo assim, o Furacão não conseguiu criar chances de perigo, e o Galo se manteve confortável com a vantagem no placar.

Na metade da etapa final, Domínguez promoveu mudanças e avançou a equipe, buscando desorganizar a defesa adversária e explorar mais o ataque. Com isso, o time melhorou, passou a controlar a partida e retomou a posse de bola com mais eficiência.

Aos poucos, a pressão surtiu efeito: após um erro na saída de bola do Athletico, Gustavo Scarpa roubou a bola e finalizou de fora da área. O chute, desviado na defesa, ampliou o placar e encaminhou a vitória atleticana. Julimar ainda marcou de cabeça após cobrança de escanteio, descontando para o Furacão, mas o gol não foi suficiente para alterar o resultado.

Com a vitória, o Atlético confirma mais uma boa atuação em casa, mostrando o estilo de jogo de Domínguez e a evolução da equipe em diversos aspectos, principalmente na efetividade ofensiva e na organização defensiva, dificultando as ações do adversário.