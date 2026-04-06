Como Alexsander está fisicamente? Volante do Atlético-MG abre o jogo sobre condição

Desde que foi liberado pelo departamento médico do Atlético, o volante Alexsander ainda não entrou em campo. Ele permaneceu no banco de reservas na partida contra o Athletico e, após o jogo, comentou sobre o processo de recuperação da lesão, além de avaliar suas condições físicas no momento.

Desde que foi liberado pelo departamento médico do Atlético, o volante Alexsander ainda não entrou em campo. Ele permaneceu no banco de reservas na partida contra o Athletico e, após o jogo, comentou sobre o processo de recuperação da lesão, além de avaliar suas condições físicas no momento.

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Alexsander afirmou que se recuperou da lesão em um período menor do que o previsto e garantiu estar em boas condições físicas para voltar a atuar:

— Estou 100% já, consegui voltar bem mais rápido que o tempo previsto. Fico feliz de estar voltando rápido, foi muito comprometimento nesse tempo. Agora tenho que aguardar, continuar trabalhando, estou 100% nos treinos, para quando a oportunidade aparecer novamente eu ir bem — analisou o jogador

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O volante também falou sobre conseguir atuar os 90 minutos e o ritmo de jogo:

— Claro, com certeza (atuar 90 minutos). Lógico que ritmo de jogo é totalmente diferente do treino, mas eu me sinto muito bem e creio que consigo fazer 90 minutos sim, mas tudo depende do tempo do treinador — afirmou Alexsander

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Alexsander e as lesões no Atlético

Alexsander foi contratado pelo Atlético em julho de 2025, junto ao Al-Ahli, da Arábia Saudita. Desde sua chegada, o volante alternou bons momentos e atuações consistentes com problemas físicos, tendo sofrido duas lesões em um período de seis meses.

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A primeira ocorreu em setembro de 2025, quando sofreu uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante a partida contra o Bolívar, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A recuperação foi considerada rápida, e o jogador voltou a ficar à disposição cerca de um mês depois.

Já neste ano, no fim de janeiro, durante uma partida do Campeonato Mineiro, Alexsander voltou a sofrer a mesma lesão no joelho esquerdo. Desta vez, o departamento médico do Atlético optou por um tratamento com células-tronco. O volante se recuperou novamente em pouco mais de um mês e ficou disponível, mas ainda não voltou a atuar desde então.

Com a camisa do Atlético, Alexsander soma 27 jogos e dois gols marcados.