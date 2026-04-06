Estreia na Sul-Americana e Brasileirão: Confira a programação da semana intensa do Atlético-MG

A semana do Atlético promete ser intensa, com compromissos importantes fora de casa pela temporada. A equipe viaja até a Venezuela para estrear na Copa Sul-Americana e, na sequência, encara mais um desafio longe de Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro.

A semana do Atlético promete ser intensa, com compromissos importantes fora de casa pela temporada. A equipe viaja até a Venezuela para estrear na Copa Sul-Americana e, na sequência, encara mais um desafio longe de Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro.

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O Galo chega embalado após uma sequência positiva no Brasileirão, com duas vitórias consecutivas sobre Chapecoense e Athletico, o que aumenta a confiança para o início da competição continental.

A estreia acontece na próxima quarta-feira (8), às 23h, diante do Puerto Cabello, no Estádio Misael Delgado, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após esse compromisso, a equipe volta a campo já no sábado, quando enfrenta o Santos, às 20h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão.

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Para se preparar, o Atlético realiza dois treinamentos em Belo Horizonte, um nesta segunda-feira e outro na terça, antes da viagem para a Venezuela. Depois da partida, a delegação não retorna à capital mineira: segue direto para São Paulo, onde fará mais uma atividade antes do confronto contra o Santos.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (6) - Treino na cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (7) - Treino na cidade do Galo às 9h / Viagem para Venezuela às 14h

Quarta-Feira (8) - Puerto Cabello x Atlético às 23h - 1° rodada Sul-Americana (Estádio Misael Delgado)

Quinta-Feira (9) - Viagem para São Paulo às 14h

Sexta-Feira (10) - Treino em São Paulo às 14h30 / Viagem para Santos

Sábado (11) - Santos x Atlético às 20h - 11° rodada do Campeonato Brasileiro (Vila Belmiro)

Domingo (12) - Retorno para Belo Horizonte às 2h

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Gol do Galo contra o Athletico-PR na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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