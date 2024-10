Com um time de desfalques, Atlético-MG encara melhor mandante do Brasileiro

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 15/10/2024 - 07:45 • Belo Horizonte

O Atlético-MG entra em campo na próxima quarta-feira (16), para enfrentar o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), pela 30° rodada do Brasileiro, na Arena Castelão. O técnico Gabriel Milito encara não só a missão de vencer o melhor mandante do campeonato, como também de montar um quebra-cabeça na escalação diante de 12 desfalques no elenco.

Enquanto o Galo é o 6° melhor visitante do Brasileiro, com 13 jogos disputados fora de casa e 16 pontos conquistados (sendo 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas), num aproveitamento de 41,03%, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda assume o primeiro lugar do ranking da classificação como melhor mandante do Campeonato Brasileiro.

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

No torneio nacional, o Fortaleza não perdeu no Castelão, com um aproveitamento de 86,67%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Em 15 jogos dentro dos seus domínios, o Leão do Pici soma 39 pontos, com 12 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota.

Quem desfalca o Galo?

Em uma maratona de jogos entre o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o elenco do Atlético tem a ausência de 12 jogadores para a próxima rodada, entre lesionados, suspensos, convocados e poupados.

Além das ausências, Gabriel Milito planeja montar um time misto para preservar os seus principais jogadores para a sequência da temporada, visando os jogos decisivos.

No setor defensivo, quem pode aparecer entre os 11 primeiros é o zagueiro Maurício Lemos, que não entra em campo pelo Galo desde a 11ª rodada do Brasileiro. O último jogo do uruguaio foi, inclusive, contra o Fortaleza.

O Lance! lista abaixo as ausências do Atlético para o jogo contra o Fortaleza:

Lesionados: Guilherme Arana (coxa esquerda), Bernard (joelho direito), Cadu (joelho direito), Zaracho (hérnia do esporte) e Rubens (coxa direita);

Convocados: Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile);

Suspensos: Deyverson, Hulk e Lyanco;

Preservado: Paulinho (dor no osso da perna direita).

Provável escalação:

Éverson; Mariano, Maurício Lemos, Igor Rabello (Bruno Fuchs), Rômulo; Fausto Vera, Paulo Vitor, Igor Gomes; Palacios, Alisson e Alan Kardec.