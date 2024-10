Ataque do Atlético-MG: quem Milito pode escalar contra o Fortaleza?

Hulk e Alisson, atacantes do Atlético (Foto: Paulo Henrique França / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 13:51 • Belo Horizonte

O Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira (16) para enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão, às 21h45 (de Brasília) sem os principais jogadores do elenco à disposição do técnico Gabriel Milito.

Além de preservar alguns atletas para a decisão contra o Vasco, na Copa do Brasil, no próximo dia 19, Milito conta 12 desfalques entre lesionados, suspensos e convocados.

O setor ofensivo, sem Hulk e Deyverson suspensos pelo terceiro amarelo, e Paulinho, poupado, será novidade diante do Leão do Pici.

Com tantas ausências, Milito recorre ao banco de reservas para montar um time alternativo e dar oportunidade para novos jogadores.

▶️ Com um time de desfalques, Atlético-MG encara melhor mandante do Brasileiro



Brahian Palacios, atacante do Atlético (Foto: Pedro Souza/Atlético)

▶️ Vasco x Galo em São Januário, tem 100% dos ingressos esgotados

▶️ Galo detalha venda de ingressos para jogo contra River na Argentina

Quem Milito tem a disposição no setor ofensivo?

Quem deve iniciar a partida no Ceará é o atacante Alisson. Cria do Galo, o atleta não entra em campo desde a derrota do Atlético para o Fluminense por 2 a 0, pela 24ª rodada do Brasileiro, em 24 de agosto.

Alisson estava no departamento médico do clube devido a uma lesão na coxa direita, foi liberado na última semana e reforça o elenco. Na atual temporada, o cria tem 25 jogos pelo Galo, com dois gols e uma assistência.

Do outro lado, o experiente Alan Kardec deve ser o homem de referência no ataque atleticano. Com contrato válido até o fim de 2024, o centroavante de 35 anos não estava nos planos do Galo para a atual temporada e só foi titular em uma oportunidade das 16 vezes que entrou em campo, sem gols.

Para fechar o trio, Brahian Palacios é mais uma opção para compor o sistema do técnico argentino. Anunciado pelo Atlético em março, o colombiano de 21 anos custou cerca de R$ 15 milhões aos cofres do clube mineiro. Até aqui, foram 22 jogos, dois gols e três assistências no ano.

Provável escalação:

Éverson; Mariano, Maurício Lemos, Igor Rabello (Bruno Fuchs), Rômulo; Fausto Vera, Paulo Vitor, Igor Gomes; Palacios, Alisson e Alan Kardec.