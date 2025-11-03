menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Súmula detalha motivo da expulsão de Sampaoli em Inter x Atlético-MG

Partida contou com arbitragem confusa de Alex Gomes Stefano

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 03/11/2025
10:57
Sampaoli foi expulso aos 35 minutos do primeiro tempo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraSampaoli foi expulso aos 35 minutos do primeiro tempo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O técnico do Atlético, Jorge Sampaoli, foi expulso no empate em 0 a 0 contra o Internacional nesse domingo (2). O árbitro Alex Gomes Stefano mostrou o cartão vermelho ao treinador aos 35 minutos do primeiro tempo gerando revolta da comissão técnica e jogadores.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O técnico do Atlético, Jorge Sampaoli, foi expulso no empate em 0 a 0 contra o Internacional nesse domingo (2). O árbitro Alex Gomes Stefano mostrou o cartão vermelho ao treinador aos 35 minutos do primeiro tempo gerando revolta da comissão técnica e jogadores.

continua após a publicidade

Após a partida, a CBF divulgou a súmula do jogo com as informações detalhadas da expulsão. De acordo com o juiz, o treinador questionou as decisões da arbitragem de maneira ríspida, além de sair da área técnica.

"Expulsei com cartão vermelho direto o sr. Jorge Luis Sampaoli, técnico da equipe visitante, por protestar de forma reiterada as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras de forma ríspida : "isso é uma vergonha! vai lá e cabeceia a bola para eles!" e por também sair da sua área técnica.

continua após a publicidade
Arbitragem polêmica de Alex Gomes Stefano (Foto: MIGUEL NORONHA/AGENCIA ENQUADRAR)
Arbitragem polêmica de Alex Gomes Stefano (Foto: MIGUEL NORONHA/AGENCIA ENQUADRAR)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Polêmicas em Internacional x Atlético

A partida entre Internacional e Atlético contou com uma arbitragem confusa de Alex Gomes Stefano. O juiz se mostrou inseguro e com dúvidas diante das decisões em campo. Confira os lances que geraram polêmica na partida:

🟥 EXPULSÃO: Vitor Hugo, do Atlético-MG, foi expulso por falta dura em Borré, do Internacional, após revisão recomendada pelo VAR.

❌PÊNALTI + PÊNALTI ANULADO: Rony sofreu um contato pelas costas de Bernabéi e o árbitro considerou a falta um pênalti. Depois de checar o vídeo, o juiz anulou sua decisão. Revendo o lance, ele não viu intensidade no toque de Bernabéi.

continua após a publicidade

🟥 EXPULSÃO: Por excesso de reclamação, Jorge Sampaoli levou o vermelho direto do árbitro.

❌EXPULSÃO + EXPULSÃO ANULADA: Alan Patrick (Internacional) disputou com Júnior Alonso (Atlético-MG) subindo um pouco o pé na hora do contato. O juiz, que havia aplicado o vermelho direto para o camisa 10 voltou na sua decisão após revisão sugerida pelo árbitro de vídeo. Alex Stefano viu que Alan atinge com o peito do pé e não solando o tornozelo de Jr. Alonso.
(Texto por Fernanda Gondim)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias