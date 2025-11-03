O técnico do Atlético, Jorge Sampaoli, foi expulso no empate em 0 a 0 contra o Internacional nesse domingo (2). O árbitro Alex Gomes Stefano mostrou o cartão vermelho ao treinador aos 35 minutos do primeiro tempo gerando revolta da comissão técnica e jogadores.

O técnico do Atlético, Jorge Sampaoli, foi expulso no empate em 0 a 0 contra o Internacional nesse domingo (2). O árbitro Alex Gomes Stefano mostrou o cartão vermelho ao treinador aos 35 minutos do primeiro tempo gerando revolta da comissão técnica e jogadores.

Após a partida, a CBF divulgou a súmula do jogo com as informações detalhadas da expulsão. De acordo com o juiz, o treinador questionou as decisões da arbitragem de maneira ríspida, além de sair da área técnica.

"Expulsei com cartão vermelho direto o sr. Jorge Luis Sampaoli, técnico da equipe visitante, por protestar de forma reiterada as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras de forma ríspida : "isso é uma vergonha! vai lá e cabeceia a bola para eles!" e por também sair da sua área técnica.

Arbitragem polêmica de Alex Gomes Stefano (Foto: MIGUEL NORONHA/AGENCIA ENQUADRAR)

Polêmicas em Internacional x Atlético

A partida entre Internacional e Atlético contou com uma arbitragem confusa de Alex Gomes Stefano. O juiz se mostrou inseguro e com dúvidas diante das decisões em campo. Confira os lances que geraram polêmica na partida:

🟥 EXPULSÃO: Vitor Hugo, do Atlético-MG, foi expulso por falta dura em Borré, do Internacional, após revisão recomendada pelo VAR.

❌PÊNALTI + PÊNALTI ANULADO: Rony sofreu um contato pelas costas de Bernabéi e o árbitro considerou a falta um pênalti. Depois de checar o vídeo, o juiz anulou sua decisão. Revendo o lance, ele não viu intensidade no toque de Bernabéi.

🟥 EXPULSÃO: Por excesso de reclamação, Jorge Sampaoli levou o vermelho direto do árbitro.

❌EXPULSÃO + EXPULSÃO ANULADA: Alan Patrick (Internacional) disputou com Júnior Alonso (Atlético-MG) subindo um pouco o pé na hora do contato. O juiz, que havia aplicado o vermelho direto para o camisa 10 voltou na sua decisão após revisão sugerida pelo árbitro de vídeo. Alex Stefano viu que Alan atinge com o peito do pé e não solando o tornozelo de Jr. Alonso.

